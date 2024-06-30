4 sene evvel evlenmişlerdi! Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızlarından tatil pozu! Jan Asya 24 aylık oldu! ''Babaya hiç mi benzemez..."

2014 yılında 'Deliha' filminin setinde başlayan aşkları, 6 yılın ardından 2020'de nikah masasına oturan Barış Arduç ve Gupse Özay, sanat camiasının örnek çiftlerinden biri olarak gösteriliyor. Mutlu evlilikleriyle takdir toplayan ünlü çift, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına aldı. Son olarak 'Lohusa' filmi ile hayranlarıyla buluşan Gupse Özay, eşi ve kızıyla birlikte Çeşme'de tatilin keyfini çıkarıyor. Bu yaz denize girerken mayosuyla göz kamaştıran Gupse Özay ve her zamanki fit görüntüsüyle dikkat çeken Barış Arduç, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Çiftin kızı Jan Asya'nın sevimli halleri ise tatilcilerin beğenisini topladı.