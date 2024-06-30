4 sene evvel evlenmişlerdi! Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızlarından tatil pozu! Jan Asya 24 aylık oldu! ''Babaya hiç mi benzemez..."

2014 yılında 'Deliha' filminin setinde başlayan aşkları, 6 yılın ardından 2020'de nikah masasına oturan Barış Arduç ve Gupse Özay, sanat camiasının örnek çiftlerinden biri olarak gösteriliyor. Mutlu evlilikleriyle takdir toplayan ünlü çift, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına aldı. Son olarak 'Lohusa' filmi ile hayranlarıyla buluşan Gupse Özay, eşi ve kızıyla birlikte Çeşme'de tatilin keyfini çıkarıyor. Bu yaz denize girerken mayosuyla göz kamaştıran Gupse Özay ve her zamanki fit görüntüsüyle dikkat çeken Barış Arduç, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Çiftin kızı Jan Asya'nın sevimli halleri ise tatilcilerin beğenisini topladı.
Gupse Özay ile Barış Arduç kızları gözlerden uzak büyüyor. 2014 yılında vizyona giren Deliha filminin setinde tanışan çift 6 yıllık birlikteliklerini 2020 yılında nikah masasına taşımıştı. Özay 2022 yılında da Jan Asya'yı doğurmuştu.
Gupse Özay ile Barış Arduç Deliha film setinde tanışmıştı. Çift 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşımıştı.
Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Gupse Özay ile Barış Arduç, kızları Jan Asya'yı 9 Eylül 2022'de kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.