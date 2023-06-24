4 haftada iğne ipliğe döndüren Serenay Sarıkaya diyeti! 5 kiloyu bir çırpıda silip attı! İşte şakır şakır kilo verme sırrı
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya son zamanlarda hızlı bir şekilde kilo vermesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Takipçileri Sarıkaya'nın kilo verme sırrını merak ediyor. Serenay Sarıkaya, dış görünümüne önem verdiğini ve aldığı kiloları geri vermek için hemen eski beslenme düzenine döndüğünü ifade etti. Şok diyetler yerine sağlıklı bir yaşam tarzını tercih ettiğini vurgulayan güzel oyuncu su tüketimini arttırdı ve karbonhidrat ile şeker tüketimini azalttı.
24.06.2023 13:45 - Son Güncelleme: 24.06.2023 13:45
Serenay Sarıkaya çok hızlı kilo verdi. Serenay Sarıkaya'nın takipçileri, ünlü oyuncunun nasıl bu kadar hızlı kilo verdiğini oldukça merak ediyor. Serenay Sarıkaya dış görünümüne çok önem verdiğini söyledi. Aldığı kiloları geri vermek için hemen eski beslenme düzenine döndüğünü açıkladı. Şok diyetler yapmayan güzel oyuncu güzel oyuncu su tüketimini arttırıp karbonhidrat ve şekeri hayatından çıkardı.
Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya, son zamanların yükselen trendleriyle formunu koruyor.
Serenay Sarıkaya, 90 dakika boyunca 26 seri yoga hareketi yapıyor. Bu sırada hem kilo veriyor hem de toksinlerini atıyor.