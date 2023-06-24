4 haftada iğne ipliğe döndüren Serenay Sarıkaya diyeti! 5 kiloyu bir çırpıda silip attı! İşte şakır şakır kilo verme sırrı

Serenay Sarıkaya çok hızlı kilo verdi. Serenay Sarıkaya'nın takipçileri, ünlü oyuncunun nasıl bu kadar hızlı kilo verdiğini oldukça merak ediyor. Serenay Sarıkaya dış görünümüne çok önem verdiğini söyledi. Aldığı kiloları geri vermek için hemen eski beslenme düzenine döndüğünü açıkladı. Şok diyetler yapmayan güzel oyuncu güzel oyuncu su tüketimini arttırıp karbonhidrat ve şekeri hayatından çıkardı.