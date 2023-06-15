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Haberler Magazin 4 haftada 8 kilo verdiren Burçin Terzioğlu diyeti! 43 yaşında bir deri bir kemik kaldı! İşte tek yöntemle şıp şıp kilolarınızı eritin

4 haftada 8 kilo verdiren Burçin Terzioğlu diyeti! 43 yaşında bir deri bir kemik kaldı! İşte tek yöntemle şıp şıp kilolarınızı eritin

Ünlülerin zayıflama sırrı hakkında konuşmak, pek çok insanın ilgisini çeken bir konu. Birçok ünlü isim, sağlıklı bir yaşam tarzı ve disiplinli bir yaklaşım ile kilo veriyor. Bunlardan biri de Burçin Terzioğlu. 43 yaşındaki güzel oyuncu fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Terzioğlu kısa sürede vermiş olduğu kilolar için zayıflama sırrını anlattı. İşte merak edilen tüyolar haberimizde...

takvim.com.tr
15.06.2023 22:04 - Son Güncelleme: 15.06.2023 22:04
4 haftada 8 kilo verdiren Burçin Terzioğlu diyeti! 43 yaşında bir deri bir kemik kaldı! İşte tek yöntemle şıp şıp kilolarınızı eritin

Ünlülerin kamera önünde sıkça yer alıp imajlarına büyük önem verdiğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle, kilo alıp verme hikayeleri ve zayıflama yöntemleri genellikle merak ediliyor. Hayranları ve izleyicileri tarafından nasıl görülmek istendiklerine uygun olabilmek adına, bazı ünlüler beklenmedik ve hatta uzmanların önermediği yöntemlere başvurabiliyorlar. Gerek fit görüntüsü gerekse güzelliğiyle adından söz ettiren Burçin Terzioğlu'nun da zayıflama sırrı gündem oldu. İşte merak edilenler...

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4 haftada 8 kilo verdiren Burçin Terzioğlu diyeti! 43 yaşında bir deri bir kemik kaldı! İşte tek yöntemle şıp şıp kilolarınızı eritin

38 yaşındaki güzel oyuncunun fit görüntüsü dikkatlerden kaçmıyor.

4 haftada 8 kilo verdiren Burçin Terzioğlu diyeti! 43 yaşında bir deri bir kemik kaldı! İşte tek yöntemle şıp şıp kilolarınızı eritin

Burçin Terzioğlu 4 haftada 4-5 kilo birden verdiğini açıkladı.

4 haftada 8 kilo verdiren Burçin Terzioğlu diyeti! 43 yaşında bir deri bir kemik kaldı! İşte tek yöntemle şıp şıp kilolarınızı eritin

Terzioğlu açıklamasında, "Çok yoğun bir tempoda çalışıyordum. 1 aylık süreçte 4-5 kilo verdim. Aslında yiyerek kilo verdim. Yoğun tempo arasında yememe rağmen eridim…" dedi.

4 haftada 8 kilo verdiren Burçin Terzioğlu diyeti! 43 yaşında bir deri bir kemik kaldı! İşte tek yöntemle şıp şıp kilolarınızı eritin

ÜNLÜLERİN ZAYIFLAMA SIRRI NE?

Yaz mevsimi gelince zayıflama diyetleri de araştırılmaya başlanıyor. Özellikle bu konuda ünlülerin zayıflama diyetleri birçok kişiye ilham oluyor.

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