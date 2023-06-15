4 haftada 8 kilo verdiren Burçin Terzioğlu diyeti! 43 yaşında bir deri bir kemik kaldı! İşte tek yöntemle şıp şıp kilolarınızı eritin

Ünlülerin kamera önünde sıkça yer alıp imajlarına büyük önem verdiğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle, kilo alıp verme hikayeleri ve zayıflama yöntemleri genellikle merak ediliyor. Hayranları ve izleyicileri tarafından nasıl görülmek istendiklerine uygun olabilmek adına, bazı ünlüler beklenmedik ve hatta uzmanların önermediği yöntemlere başvurabiliyorlar. Gerek fit görüntüsü gerekse güzelliğiyle adından söz ettiren Burçin Terzioğlu'nun da zayıflama sırrı gündem oldu. İşte merak edilenler...