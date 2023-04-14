4 haftada 16 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi! İşte 76'dan 60'a inme sırrı...
Mahallenin Muhtarları ve Böyle mi Olacaktı dizileriyle Açelya Akkoyun'un zayıflama sırrı ortaya çıktı. Mahallenin Muhtarları' dizisinde 11 yıl boyunca rol alan ünlü oyuncu formuyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle 90'lı yıllarda dizi furyasında yer alan Akkoyun, 1 ayda 16 kilo vererek hayallerine adım attı. 4 haftada 16 kilo veren ünlü oyuncu, bunu nasıl başardığını anlattı. Ünlü oyuncunun formülü kısa sürede dikkat çekmeyi başardı.
14.04.2023 19:47 - Son Güncelleme: 14.04.2023 19:47
4 haftada 16 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi. 76'dan 60'ya inme sırrı merak ediliyor. Ekranların sevilen isimlerinden birisi olan Açelya Akkoyun, son olarak Doksanlar dizisiyle ekranlara gelmişti. Ancak akıllara Ekmek Teknesi Suzan olarak kazınan oyuncu kilolarıyla olan mücadelesini ilk kez anlattı. Konservatuara gireceği yıllarda 86 kilo olan oyuncu seçmelerden geçemediğini söyledi.