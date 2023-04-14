4 haftada 16 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi! İşte 76'dan 60'a inme sırrı...

4 haftada 16 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi. 76'dan 60'ya inme sırrı merak ediliyor. Ekranların sevilen isimlerinden birisi olan Açelya Akkoyun, son olarak Doksanlar dizisiyle ekranlara gelmişti. Ancak akıllara Ekmek Teknesi Suzan olarak kazınan oyuncu kilolarıyla olan mücadelesini ilk kez anlattı. Konservatuara gireceği yıllarda 86 kilo olan oyuncu seçmelerden geçemediğini söyledi.