RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin 4 haftada 16 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi! İşte 76'dan 60'a inme sırrı...

4 haftada 16 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi! İşte 76'dan 60'a inme sırrı...

Mahallenin Muhtarları ve Böyle mi Olacaktı dizileriyle Açelya Akkoyun'un zayıflama sırrı ortaya çıktı. Mahallenin Muhtarları' dizisinde 11 yıl boyunca rol alan ünlü oyuncu formuyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle 90'lı yıllarda dizi furyasında yer alan Akkoyun, 1 ayda 16 kilo vererek hayallerine adım attı. 4 haftada 16 kilo veren ünlü oyuncu, bunu nasıl başardığını anlattı. Ünlü oyuncunun formülü kısa sürede dikkat çekmeyi başardı.

14.04.2023 19:47 - Son Güncelleme: 14.04.2023 19:47
4 haftada 16 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi! İşte 76’dan 60’ya inme sırrı...

4 haftada 16 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi. 76'dan 60'ya inme sırrı merak ediliyor. Ekranların sevilen isimlerinden birisi olan Açelya Akkoyun, son olarak Doksanlar dizisiyle ekranlara gelmişti. Ancak akıllara Ekmek Teknesi Suzan olarak kazınan oyuncu kilolarıyla olan mücadelesini ilk kez anlattı. Konservatuara gireceği yıllarda 86 kilo olan oyuncu seçmelerden geçemediğini söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
4 haftada 16 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi! İşte 76’dan 60’ya inme sırrı...

1 AYDA 16 KİLO VERDİ

Oyunculuğunun yanı sıra dış görünümün de ekranlarda oldukça önemli olduğu yıllarda bunu başarmak için 1 ay boyunca yemek yemeği kestiğini günde tek öğünle beslendiğini itiraf etti.

4 haftada 16 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi! İşte 76’dan 60’ya inme sırrı...

"TEK ÖĞÜN YİYORDUM"

Bol bol su içip spor yaptığını söyleyen oyuncu, bunu yıllar içinde alışkanlık haline getirdiğini ve hayallerine kavuştuğunu belirtti.

4 haftada 16 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi! İşte 76’dan 60’ya inme sırrı...

Şimdilerde de düzenli beslenen oyuncu hayatından ekmeği çıkardığını itiraf etti. Ayrıca kilo vermek için insanın önce kendine inanması gerektiğinin altını çizdi.

4 haftada 16 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi! İşte 76’dan 60’ya inme sırrı...

"BEN SENİ SEVERİM AMA BEĞENEMEM"

Akkoyun, o dönem yaşadıklarını şu sözler ile anlattı:

SON DAKİKA