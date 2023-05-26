4 haftada 10 kilo verdiren Meryem Uzerli diyeti! 39 yaşında tek yöntemle kuş gibi hafifledi! İşte kiloları şakır şakır eritme formülü
Ünlüler, sık sık sağlıklı ve fit görüntülerini korumak için çeşitli yöntemlere başvururlar. İdeal kilolarını sürdürmek ve formda kalmak için farklı zayıflama sırları kullanırlar. Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin zayıflama sırrını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız! 39 yaşındaki güzel oyuncu yaptığı diyet sayesinde tam 10 kilo birden verdi. İşte tek yöntemle şakır şakır yağları eritme formülü...
26.05.2023 22:39 - Son Güncelleme: 26.05.2023 22:39