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Haberler Magazin 4 haftada 10 kilo verdiren Meryem Uzerli diyeti! 39 yaşında tek yöntemle kuş gibi hafifledi! İşte kiloları şakır şakır eritme formülü

4 haftada 10 kilo verdiren Meryem Uzerli diyeti! 39 yaşında tek yöntemle kuş gibi hafifledi! İşte kiloları şakır şakır eritme formülü

Ünlüler, sık sık sağlıklı ve fit görüntülerini korumak için çeşitli yöntemlere başvururlar. İdeal kilolarını sürdürmek ve formda kalmak için farklı zayıflama sırları kullanırlar. Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin zayıflama sırrını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız! 39 yaşındaki güzel oyuncu yaptığı diyet sayesinde tam 10 kilo birden verdi. İşte tek yöntemle şakır şakır yağları eritme formülü...

takvim.com.tr
26.05.2023 22:39 - Son Güncelleme: 26.05.2023 22:39
4 haftada 10 kilo verdiren Meryem Uzerli diyeti! 39 yaşında tek yöntemle kuş gibi hafifledi! İşte kiloları şakır şakır eritme formülü

Meryem Uzerli'nin son dönemdeki incelmiş haline dikkat çekiyor. Güzel oyuncu, hayatından gluteni tamamen çıkararak yeni bir trende uyuyor ve günde sadece tek bir öğünle besleniyor. Aralarda ise kuru erik ve ceviz tüketiyor.

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4 haftada 10 kilo verdiren Meryem Uzerli diyeti! 39 yaşında tek yöntemle kuş gibi hafifledi! İşte kiloları şakır şakır eritme formülü

Meryem Uzerli, son dönemdeki kilo vermesiyle ilgi çekiyor. 2021 yılında ikinci kez anne olan 39 yaşındaki güzel oyuncu, balık etli görünümünden neredeyse 10 kilo vererek ayrıldı.

4 haftada 10 kilo verdiren Meryem Uzerli diyeti! 39 yaşında tek yöntemle kuş gibi hafifledi! İşte kiloları şakır şakır eritme formülü

Uzun süredir glutensiz bir beslenme tarzını benimseyen Meryem Uzerli, son zamanlarda Hollywood dünyasında olduğu kadar ülkemiz ünlüleri arasında da trend olan bir yeme düzenine uyum sağladı.

4 haftada 10 kilo verdiren Meryem Uzerli diyeti! 39 yaşında tek yöntemle kuş gibi hafifledi! İşte kiloları şakır şakır eritme formülü

Meryem Uzerli, 'aralıklı oruç diyeti' olarak adlandırılan yöntemi benimsedi ve sadece tek bir öğünle besleniyor.

4 haftada 10 kilo verdiren Meryem Uzerli diyeti! 39 yaşında tek yöntemle kuş gibi hafifledi! İşte kiloları şakır şakır eritme formülü

Güzel oyuncu, yalnızca öğle saatlerinde yemek yemeyi tercih ediyor ve ara öğünlerde enerji sağlayan besinlerden biri olan ceviz ve kuru erik gibi atıştırmalıkları tüketiyor.

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