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Haberler Magazin 4 başrolden 1'ini efsane rolle geri getiriyorlar! Kurtlar Vadisi'ni bekleyenlere müjde gecikmedi!

4 başrolden 1'ini efsane rolle geri getiriyorlar! Kurtlar Vadisi'ni bekleyenlere müjde gecikmedi!

Türk televizyon tarihinin en önemli yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi dizisiyle adını duyuran Kenan Çoban'ın yeni projesi belli oldu. Abdülhey Çoban karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Çoban, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fahri karakterini canlandırdı. Ancak, bu projeden ayrıldıktan sonra bir süredir ekranlarda olmayan ünlü oyuncunun sonunda Teşkilat-ı Mahsusa Trablus isimli dizide rol alacağı belli oldu. Bu haber ünlü oyuncunun hayranlarında büyük bir sevinç yarattı.

05.03.2023 11:56 - Son Güncelleme: 05.03.2023 11:56
Kurtlar Vadisi’ni özleyenlere müjde gecikmedi! 4 başrolünden 1’sini efsane rolle geri getiriyorlar!

Kurtlar Vadisi'ni özleyenlere müjde gecikmedi. 4 başrolünden 1'sini efsane rolle geri getiriyorlar. Teşkilat-ı Mahsusa Trablus dizisi gerçek bir hikayeden esinlenerek yapılan ve Osmanlı'ya bağlı Trablus bölgesinde 1911 yılında geçen bir dizi olarak geliyor. Kenan Çoban bu dizide önemli bir karaktere hayat verecek. Dizinin tamamı TRT'de yayınlanacak ve Kenan Çoban'ın hayranları, onu tekrar ekranlarda izleme fırsatı bulacak.

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Kurtlar Vadisi’ni özleyenlere müjde gecikmedi! 4 başrolünden 1’sini efsane rolle geri getiriyorlar!

4 BAŞROLÜNDEN 1'SİNİ EFSANE ROLLE GERİ GETİRİYORLAR

Kurtlar Vadisi dizisiyle milyonların gönlüne taht kuran ünlü oyuncu Kenan Çoban'ın yeni projesi belli oldu.

Kurtlar Vadisi’ni özleyenlere müjde gecikmedi! 4 başrolünden 1’sini efsane rolle geri getiriyorlar!

Abdülhey Çoban karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Çoban son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fahri karakterini canlandırmıştı.

Kurtlar Vadisi’ni özleyenlere müjde gecikmedi! 4 başrolünden 1’sini efsane rolle geri getiriyorlar!

YENİ PROJESİNİ BELLİ OLDU

Kenan Çoban, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılmasının hemen ardından kendisine gelen teklifleri değerlendirdi ve kararını verdi.

Kurtlar Vadisi’ni özleyenlere müjde gecikmedi! 4 başrolünden 1’sini efsane rolle geri getiriyorlar!

EDHO'dan ayrıldıktan sonra bir süredir ekranlarda olmayan ünlü oyuncunun sonunda Teşkilat-ı Mahsusa Trablus isimli dizide rol alacağı belli oldu.

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