4 ayda 140 kilodan 96'ya düştü! Hamdi Alkan bu sayede çöp adama dönüştü! 56'lık Alkan 36'lık gençlere meydan okuyor! İşte 44 kilo verme sırrı!
Hamdi Alkan'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz yıl Selen Görgüzel ile 8 senelik evliliğini sonlandıran Alkan özel hayatıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu. Boşanmasının ardından gözlerden uzak bir hayat yaşayan ünlü yönetmen iğne ipliğe döndü. 56 yaşındaki Alkan'ın yaşıtlarına taş çıkarır nitelikteki pozları ortaya çıktı. 1 yıllık sürede kendine bakmayı ihmal etmeyen Alkan'ın yeni halini görenler tanıyamadı. İşte 4 ayda çöp adama dönüşen Hamdi Alkan'ın zayıflama sırrı...
25.04.2023 21:53 - Son Güncelleme: 25.04.2023 22:00
Selen Görgüzel ile 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran ünlü yönetmen özel hayatı kadar verdiği kilolarla da gündeme geliyor. 56 yaşındaki Hamdi Alkan 4 ay içinde 149 kilodan 96'ya düştü.
24 Nisan 2014 tarihinde ise Selen Görgüzel ile Roma'da dünaevine giren Alkan 2022 yılında bu evliliğini de noktaladı.