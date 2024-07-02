39'luk Gupse Özay'ın bir de annesine bakın! Barış Arduç'un kayınvalidesini görenin nutku tutuldu! "Güzellik soydan geliyor..."

Gupse Özay, Lohusa filmiyle yeniden ekranlarda boy gösterince dikkatler yeniden başarılı oyuncu ve ailesine çevrildi. Özellikle Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve minik kızları Jan Asya'ya annelik yapan Özay'ın, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf olay oldu. Fotoğrafta Özay'ın annesi yer alıyordu ve takipçileri güzel oyuncu ile annesi arasındaki benzerliğe hayran kaldı.
Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf olay oldu. Fotoğrafta Özay'ın annesi yer alıyordu ve takipçileri güzel oyuncu ile annesi arasındaki benzerliğe hayran kaldı. Peki, Barış Arduç'un kayınvalidesi olan bu gizemli kadın kim? İşte detaylar...
Anne İle Kızın Benzerliği Göz Kamaştırıyor
Başarılı oyuncu Gupse Özay, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında.