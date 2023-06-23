39'luk Birce Akalay yeşil bikinisiyle boy gösterdi! Murat Ünalmış, Sarp Levendoğlu evliliğinden sonra İbrahim Çelikkol ile anılmıştı!
39 yaşındaki ünlü oyuncu Birce Akalay'dan tatil fotoğrafları gelmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesabından arkadaşları ile olan güneşlenirken fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, yeşil bikinisiyle sosyal medyayı salladı. Akalay bir dönem meslektaşı İbrahim Çelikkol ile anılmıştı! Ancak ikili arkadaş olduklarını açıklamıştı. Ardından Çelikkol'un Birce Akalay'ın arkadaşı ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Birce Akalay daha önce Murat Ünalmış ve Sarp Levendoğlu ile evlilik yaşamıştı. İşte detaylar...
23.06.2023 22:02 - Son Güncelleme: 23.06.2023 22:02
Birce Akalay, Bodrum tatilinden paylaşımlarına devam ediyor. Arkadaşıyla keyili vakit geçiren oyuncu, güneşin ve denizin tadını çıkartırken o anları ölümsüzleştirdi.
39 yaşında olan Birce Akalay 2 kez evlilik yaptı. İlk eşi oyuncu Murat Önalmış ile 2011 yılında dünyaevine girip 2012 yılında ise anlaşamayarak boşandı.
Akalay son dönemlerde meslektaşı İbrahim Çelikkol ile anılıyordu. İkilinin birlikte tatile çıkması iddiaları güçlendirirken Akalay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kafa karıştırmıştı.