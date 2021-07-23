39 yaşındaki Gül Gölge mayosuyla kumsalda sere serpe uzandı akılalmaz değişimi olay oldu! Gül Gölge'nin estetikli son haline bakın
39 yaşındaki Gül Gölge mavi mayosu ile sere serpe uzandı akılalmaz değişimi olay oldu! Sunucu, manken ve oyuncu Gül Gölge, 246 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Yaz" notuyla mayosu ile sere serpe uzanarak verdiği cesur pozları paylaşan Gölge'nin yüzündeki değişim dikkat çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek 'Tanımakta zorlandım!', 'Çok değişmiş' yorumlarında bulundu. İşte Gül Gölge'nin son hali...
23.07.2021 18:35
- Son Güncelleme: 23.07.2021 19:23
Yaz sezonunu açan birçok ünlü isim gibi tatil pozlarını sosyal medya hesabında yayınlayan Gül Gölge, son olarak mavi mayosu ile verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Gül Gölge'nin iddialı paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görürken ünlü ismin yüzündeki değişim dikkat çekti.