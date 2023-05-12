37'lik Seda Bakan 30 kilo birden aldı! Doğum kilolarını çatır çatır verdi! 38 beden olma sırrı ortaya çıktı! "19.00'dan sonra..."
Oyuncu Seda Bakan hamileliğinde aldığı kilolarla gündeme gelmişti. 2014 yılında dünyaevine giren Seda Bakan, 2019 yılında ilk kızı Leyla'yı, 2023'de ise ikinci kızı Ela'yı kucağına aldı.37 yaşındaki ünlü oyuncu kilolarını bakın nasıl verdi! İşte iki çocuk annesi ünlü oyuncunun zayıflama sırrı...
İki kızı olan 37 yaşındaki Seda Bakan doğum kilolarını bakın nasıl verdi. 2 çocuk annesi Bakan ilk hamileliğinde 30, ikinci hamileliğinde ise 10 kilo aldığını açıklamıştı. Ünlü oyuncu şimdilerde fit vücuduyla dikkat çekiyor. İşte Bakan'ın kilo verme sırrı....
2 Eylül'de kızı Ela'yı dünyaya getiren Seda Bakan, doğum kilolarından kurtulmuştu. Bakan, "Kilolarımı emzirerek verdim. Akşam 19.00'dan sonra bir şey yemiyorum." dedi.
UYKU KALİTESİNİ ARTIRIYOR
Günün son öğünü ile yatış saati arasındaki birkaç saatlik zaman vücuda çok iyi geliyor. Sindirim sistemi, kişi uykuya dalmadan önce sindirimi gerçekleştirerek dinlenmeye geçiyor. Uzmanlar, bunun kişinin uyku kalitesini artırdığını ve ertesi gün de zinde uyanmanın anahtarı olduğunu belirtiyor.
DİYABET VE KANSERDEN KORUYOR
Tip 2 diyabet sayısında ciddi bir artış var ve yatmadan en az 2,5 saat önce yemek yeme rutini, bu hastalığı önemli derecede etkiliyor. Bu alışkanlık sayesinde; vücuda bir dinleme süresi vererek, insülinin daha iyi emilmesi sağlanıyor. Uzmanlar, sadece diyabet değil, geç akşam yemeğinin de kansere yakalanma şansını artırdığını belirtiyor.