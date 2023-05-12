37'lik Seda Bakan 30 kilo birden aldı! Doğum kilolarını çatır çatır verdi! 38 beden olma sırrı ortaya çıktı! "19.00'dan sonra..."

DİYABET VE KANSERDEN KORUYOR

Tip 2 diyabet sayısında ciddi bir artış var ve yatmadan en az 2,5 saat önce yemek yeme rutini, bu hastalığı önemli derecede etkiliyor. Bu alışkanlık sayesinde; vücuda bir dinleme süresi vererek, insülinin daha iyi emilmesi sağlanıyor. Uzmanlar, sadece diyabet değil, geç akşam yemeğinin de kansere yakalanma şansını artırdığını belirtiyor.