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37'lik Elçin Sangu çalı gibi kaldı! 59'dan 49'a düştü! Eski halini görenler inanamıyor! "3 ay kadar serumla yaşadım..."

Güzel oyuncu Elçin Sangu, geçtiğimiz yıllarda verdiği aşırı kilolarla görenleri şoke etti. 59 kilodan 49'a düşen Sangu'nun bir deri bir kemik kaldığı fotoğraflar yeniden gündeme geldi. Balıketli biriyken giderek eriyen Sangu'nun konuyla ilgili açıklaması büyük ilgi çekti. İşte Elçin Sangu'nun eski hali...

takvim.com.tr
25.05.2023 10:54 - Son Güncelleme: 25.05.2023 11:30
37’lik Elçin Sangu çalı gibi kaldı! 59’dan 49’a düştü! Eski halini görenler inanamıyor! 3 ay kadar serumla yaşadım. ..

Başarılı oyuncu Elçin Sangı'nun eski zayıf halleri görenleri şaşkına uğrattı. 59 kiloyken resmen iğne ipliğe dönüşen Sangu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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37’lik Elçin Sangu çalı gibi kaldı! 59’dan 49’a düştü! Eski halini görenler inanamıyor! 3 ay kadar serumla yaşadım. ..

13 Ağustos 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Elçin Sangu, oyunculuk kariyerine başlamadan önce Mersin Üniversitesi'nde Opera bölümünde okudu.

37’lik Elçin Sangu çalı gibi kaldı! 59’dan 49’a düştü! Eski halini görenler inanamıyor! 3 ay kadar serumla yaşadım. ..

Oyunculuğa adım atan Elçin Sangu ilk olarak Öyle Bir Geçer Zaman ki ile hafızalara kazındı.

37’lik Elçin Sangu çalı gibi kaldı! 59’dan 49’a düştü! Eski halini görenler inanamıyor! 3 ay kadar serumla yaşadım. ..

Kiralık Aşk dizisindeki Defne karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu sektöre ilk başladığında 59 kiloydu.

37’lik Elçin Sangu çalı gibi kaldı! 59’dan 49’a düştü! Eski halini görenler inanamıyor! 3 ay kadar serumla yaşadım. ..

Geçtiğimiz zamanlarda verdiği bir röportajla gündeme gelen ünlü oyuncu kilosuyla ve beslenme şekliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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