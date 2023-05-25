37'lik Elçin Sangu çalı gibi kaldı! 59'dan 49'a düştü! Eski halini görenler inanamıyor! "3 ay kadar serumla yaşadım..."
Güzel oyuncu Elçin Sangu, geçtiğimiz yıllarda verdiği aşırı kilolarla görenleri şoke etti. 59 kilodan 49'a düşen Sangu'nun bir deri bir kemik kaldığı fotoğraflar yeniden gündeme geldi. Balıketli biriyken giderek eriyen Sangu'nun konuyla ilgili açıklaması büyük ilgi çekti. İşte Elçin Sangu'nun eski hali...
25.05.2023 10:54 - Son Güncelleme: 25.05.2023 11:30
13 Ağustos 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Elçin Sangu, oyunculuk kariyerine başlamadan önce Mersin Üniversitesi'nde Opera bölümünde okudu.