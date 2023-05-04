36'lık Wanda Nara bornozuyla yarı çıplak poz verdi! Icardi eşini destekledi! Sosyal medya ayağa kalktı! "Yenge yapma bunu..."
Wanda Nara iddialı pozlarıyla sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi ile evli olan Nara'nın son pozu ise olay yarattı. Yarı çıplak halde paylaştığı fotoğrafında yorum yağarken eşinden Nara'ya destek yorumu geldi. Nara'nın o paylaşımını gören takipçileri gözlerine inanamadı. İşte Wanda Nara'nın şoke eden o pozu...
04.05.2023 17:04 - Son Güncelleme: 04.05.2023 17:04
Galatasaray'ın sevilen futbolcusu Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara en çok konuşulan isİmler arasında yer alıyor. Paylaşımlarıyla sosyal medyada sık sık gündem olan isim son pozuyla takipçilerini şoke etti.