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Haberler Magazin 35'lik Merve Boluğur'un zayıflık sırrı! "Hiç diyet yapmam" diyerek 0 beden formülünü ortaya koydu! "Haftanın 7 günü..."

35'lik Merve Boluğur'un zayıflık sırrı! "Hiç diyet yapmam" diyerek 0 beden formülünü ortaya koydu! "Haftanın 7 günü..."

Ünlü oyuncu Merve Boluğur özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Fakat son zamanlarda Boluğur'un fit vücudu da merak edilenler arasında yerini aldı. 35 yaşında rağmen 0 beden olan Boluğur, zayıflık sırrını açıkladı. Acemi Cadı dizisiyle tanınan ve birçok projede yer alan ünlü isim bakın formunu nasıl koruyormuş! İşte Merve Boluğur'un zayıflık sırrı...

takvim.com.tr
17.05.2023 23:13 - Son Güncelleme: 17.05.2023 23:13
35’lik Merve Boluğur’un zayıflık sırrı! Hiç diyet yapmam diyerek 0 beden formülünü ortaya koydu! Haftanın 7 günü...

35 yaşındaki ünlü oyuncu Merve Boluğur zayıflık sırrını açıkladı. Yıllar geçsede 1 gram bile kilo almayan Boluğur'un sırrı bakın neymiş! İşte ünlü oyuncunun yıllar boyu fit görünmesinin sebebi...

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35’lik Merve Boluğur’un zayıflık sırrı! Hiç diyet yapmam diyerek 0 beden formülünü ortaya koydu! Haftanın 7 günü...

Merve Boluğur zayıflığının sırrını açıkladı.

35’lik Merve Boluğur’un zayıflık sırrı! Hiç diyet yapmam diyerek 0 beden formülünü ortaya koydu! Haftanın 7 günü...

Hiç diyet yapmadığına dikkat çeken Merve Boluğur, "Güzel kadın algısına düşmemek lazım." dedi.

35’lik Merve Boluğur’un zayıflık sırrı! Hiç diyet yapmam diyerek 0 beden formülünü ortaya koydu! Haftanın 7 günü...

Merve Boluğur, gece bile mantı yediğini fakat zayıf kaldığını belirtti.

35’lik Merve Boluğur’un zayıflık sırrı! Hiç diyet yapmam diyerek 0 beden formülünü ortaya koydu! Haftanın 7 günü...

Peki, güzel oyuncu tüm bunlara rağmen zayıf kalmayı nasıl başarıyor?

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