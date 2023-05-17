35'lik Merve Boluğur'un zayıflık sırrı! "Hiç diyet yapmam" diyerek 0 beden formülünü ortaya koydu! "Haftanın 7 günü..."
Ünlü oyuncu Merve Boluğur özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Fakat son zamanlarda Boluğur'un fit vücudu da merak edilenler arasında yerini aldı. 35 yaşında rağmen 0 beden olan Boluğur, zayıflık sırrını açıkladı. Acemi Cadı dizisiyle tanınan ve birçok projede yer alan ünlü isim bakın formunu nasıl koruyormuş! İşte Merve Boluğur'un zayıflık sırrı...
17.05.2023 23:13 - Son Güncelleme: 17.05.2023 23:13
35 yaşındaki ünlü oyuncu Merve Boluğur zayıflık sırrını açıkladı. Yıllar geçsede 1 gram bile kilo almayan Boluğur'un sırrı bakın neymiş! İşte ünlü oyuncunun yıllar boyu fit görünmesinin sebebi...