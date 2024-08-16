3,5 yıl tekerlekli sandalyeyle yaşamıştı! Zerrin Özer'den haber var! İşte Zerrin Özer’in son sağlık durumu...

Yıllar önce doktor hatası nedeniyle 3,5 sene tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Zerrin Özer, omurilik ameliyatından sonra da oldukça zor günler yaşadı. Geçen yıl geçirdiği ameliyatının ardından sağlık sorunları yaşayan ve Darülaceze'deki fiziksel tedavi ile rehabilitasyon merkezinde tedavi gören sanatçı, son sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi. İşte Zerrin Özer'in o açıklaması...
1970'li yılların popüler sanatçılarından Tülay Özer'in küçük kardeşi olan Zerrin Özer, kendi çalışmasıyla 1975'te katıldığı bir TRT yarışmasında birinci oldu ve müzik kariyeri yolunda ablasından büyük destek aldı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan şarkıcı, güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Son Mektup, Olamazdım Senle, Dünya Tatlısı, Kıyamam ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Zerrin Özer, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sağlık sorunlarıyla da sık sık gündem oldu.
Yıllar önce doktor hatası nedeniyle 3,5 sene tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Zerrin Özer, omurilik ameliyatından sonra da oldukça zor günler yaşadı.