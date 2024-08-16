3,5 yıl tekerlekli sandalyeyle yaşamıştı! Zerrin Özer'den haber var! İşte Zerrin Özer’in son sağlık durumu...

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1970'li yılların popüler sanatçılarından Tülay Özer'in küçük kardeşi olan Zerrin Özer, kendi çalışmasıyla 1975'te katıldığı bir TRT yarışmasında birinci oldu ve müzik kariyeri yolunda ablasından büyük destek aldı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan şarkıcı, güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.