35 yıl sonra ikizleri ortaya çıktı! Metin Akpınar'ın açıklaması biyolojik kızı Duygu Nebioğlu'nu kızdırdı! “Yaptığınız AHLAKSIZLIĞIN farkındayım”

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından Metin Akpınar, önceki gün ilk kez açıklamada bulunmuştu. Akpınar'ın açıklaması biyolojik kızı Duygu Nebioğlu'nu kızdırdı. Akpınar'a jet hızıyla yanıt veren Nebioğlu, uzun bir yazı kaleme alarak gözdağı verdi. Genç kadın, "Size elimdeki deliller ile gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattığım da sanat tarihinin kaybı çok büyük olur" ifadelerini kullanarak gözdağı verdi. İşte Duygu Nebioğlu'nun o açıklaması...