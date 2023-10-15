35 yıl sonra ikizleri ortaya çıktı! Metin Akpınar'ın açıklaması biyolojik kızı Duygu Nebioğlu'nu kızdırdı! “Yaptığınız AHLAKSIZLIĞIN farkındayım”

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından Metin Akpınar, önceki gün ilk kez açıklamada bulunmuştu. Akpınar'ın açıklaması biyolojik kızı Duygu Nebioğlu'nu kızdırdı. Akpınar'a jet hızıyla yanıt veren Nebioğlu, uzun bir yazı kaleme alarak gözdağı verdi. Genç kadın, "Size elimdeki deliller ile gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattığım da sanat tarihinin kaybı çok büyük olur" ifadelerini kullanarak gözdağı verdi. İşte Duygu Nebioğlu'nun o açıklaması...
Yıllar sonra evlilik dışı ikizleri olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar, magazin gündemine bomba gibi düştü. Akpınar'a babalık davası açan ikizlerden Duygu Nebioğlu, 10 yıl önce oyuncuya "Ben senin kızınım" diye durumu aktardığını ancak sanatçının kendisine sahip çıkmadığı için mahkemenin yolunu tuttuğunu söyledi.
62 yıldır evli olan ve hiç çocuğu olmayan Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanınca açıklamada bulunan Duygu Nebioğlu yaşadıklarını anlattı. Metin Akpınar'ın gerçeği 10 yıl öğrenmesine rağmen saklaması ve kızlarına sahip çıkmaması tepki çekti.
Skandalın altından çıkan her detay şaşkına çevirirken Akpınar'dan önceki gün açıklama geldi. Akpınar, şunları söyledi: "Bu duyuru son gelişmeler üzerine sevgili halkıma, sevenlere kızanlara duyurudur.