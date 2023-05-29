34'lük Melike Şahin memleketiyle şaşırttı! Duyan küçük dilini yuttu! 5 yıllık evli olduğu ortaya çıkmıştı! 'Yaş farkı doğru mu?'
34 yaşındaki ünlü şarkıcı Melike Şahin'in memleketi şaşırttı. 5 yıllık evli olduğunu duyanlar şaşırmıştı! Eşiyle aralarındaki yaş farkı herkesi şoke ederken çiftin uzun yıllardır birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Şahin'in aslen nereli olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet arama motorlarında ''Melike Şahin aslen nereli?'' sorusunun yanıtı sorgulandı. Ünlü ismin memleketini duyanlar ise inanamadı. İşte Melike Şahin'in memleketi...
29.05.2023 20:16 - Son Güncelleme: 29.05.2023 20:16
Son dönemin parlayan şarkıcılarından Melike Şahin, şarkılarıyla sık sık gündem oluyor. Şarkılarının yanı sıra özel hayatı da merak konusu oldu. Sosyal medya hesabından eşi ile olan fotoğrafını paylaşan şarkıcının paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tutulmuştu. 5. yılını kutlayan Şahin'in evli olduğunu bilmeyenlerin ağzı açık kalmıştı. Peki Melike Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı...
34 yaşındaki ünlü şarkıcının özellikle memleketi merak edilip araştırılıyor. İnternet arama motolarında "Melike Şahin aslen nereli?" sorusunun yanıtı sorgulanıyor.
Melike Şahin, 18 Nisan 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 33 yaşında olan şarkıcı, aslen Sivaslıdır. Melike Şahin, şarkı söylemeye Müzik Kulübü Klasik Müzik Korosu'nda başladı.