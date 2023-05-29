34’lük Melike Şahin memleketiyle şaşırttı! Duyan küçük dilini yuttu! 5 yıllık evli olduğu ortaya çıkmıştı! ’Yaş farkı doğru mu?’

Son dönemin parlayan şarkıcılarından Melike Şahin, şarkılarıyla sık sık gündem oluyor. Şarkılarının yanı sıra özel hayatı da merak konusu oldu. Sosyal medya hesabından eşi ile olan fotoğrafını paylaşan şarkıcının paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tutulmuştu. 5. yılını kutlayan Şahin'in evli olduğunu bilmeyenlerin ağzı açık kalmıştı. Peki Melike Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı...