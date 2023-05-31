34’lük Melike Şahin evlendi paylaşımını görenler gözlerine inanamadı! ’Biz seninle bir ev kursak...’ 5 yıllık evli zannediliyordu!

Melike Şahin, uzun süredir aşk yaşadığı Sedat Bey ile sessiz sedasız dünyaevine girdi. Sosyal medya hesabından gelinlik ve damatlıkla verdiği bir pozu paylaşan şarkıcı, "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" notunu yazdı.