34'lük Melike Şahin evlendi paylaşımını görenler gözlerine inanamadı! 'Biz seninle bir ev kursak...' 5 yıllık evli zannediliyordu!
Şarkıcı Melike Şahin, sessiz sedasız evlendi. Paylaşımı sosyal medyayı salladı. ''Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil..'' 5 yıllık evli zannediliyordu. İşte detaylar...
31.05.2023 15:32 - Son Güncelleme: 31.05.2023 15:38
34 yaşındaki ünlü şarkıcı Melike Şahin evlendi. 5 yıllık sevgilisi ile dünyaevine giren Şahin sosyal medya hesabından eşi ile fotoğrafını paylaştı.
Melike Şahin, uzun süredir aşk yaşadığı Sedat Bey ile sessiz sedasız dünyaevine girdi. Sosyal medya hesabından gelinlik ve damatlıkla verdiği bir pozu paylaşan şarkıcı, "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" notunu yazdı.
Öte yandan 34 yaşındaki ünlü şarkıcının özellikle memleketi merak edilip araştırılıyor. İnternet arama motolarında "Melike Şahin aslen nereli?" sorusunun yanıtı sorgulanıyor.