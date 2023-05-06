34'lük güzel Merve Oflaz'a 4 kilo verdiren diyet! Tek formüle uyarak mum gibi eridi! İşte çatır çatır kilo verme sırrı
Ekranların sevilen simalarından olan Merve Oflaz fit formuyla her dönem dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle pandemi sürecinde 4 kilo aldığını ifade eden ünlü oyuncu başarılı bir programla aldığı kilolardan hemen kurtulduğunu ifade etti. Hayranları ise Merve Oflaz'ın fit kalma formülünü merak ediyor. Güzel oyuncu beslenme formüllerini merak edenler için detaylı bir şekilde anlattı. Beslenme formülü ise dikkat çekti.
06.05.2023 10:15 - Son Güncelleme: 06.05.2023 10:15
34'lük güzel Merve Oflaz'a 4 kilo verdiren diyet! Tek formüle uyarak iğne ipliğe döndü. Güzel oyuncunun kilo verme sırrı merak edildi. Ünlü oyuncu Merve Oflaz'ın pandemi sürecinde 4 kilo verdiği ortaya çıktı. Güzel oyuncunun zayıflama formülü dikkat çekti. Öte yandan güzel oyun cu nasıl kilo verdiğini açıkladı. Ünlü oyuncunun formunu koruma metodu dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.