Vav TV İzle
Haberler Magazin 34'lük güzel Merve Oflaz'a 4 kilo verdiren diyet! Tek formüle uyarak mum gibi eridi! İşte çatır çatır kilo verme sırrı

34'lük güzel Merve Oflaz'a 4 kilo verdiren diyet! Tek formüle uyarak mum gibi eridi! İşte çatır çatır kilo verme sırrı

Ekranların sevilen simalarından olan Merve Oflaz fit formuyla her dönem dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle pandemi sürecinde 4 kilo aldığını ifade eden ünlü oyuncu başarılı bir programla aldığı kilolardan hemen kurtulduğunu ifade etti. Hayranları ise Merve Oflaz'ın fit kalma formülünü merak ediyor. Güzel oyuncu beslenme formüllerini merak edenler için detaylı bir şekilde anlattı. Beslenme formülü ise dikkat çekti.

06.05.2023 10:15 - Son Güncelleme: 06.05.2023 10:15
34’lük güzel Merve Oflaz’a 4 kilo verdiren diyet! Tek formüle uyarak mum gibi eridi! İşte çatır çatır kilo verme sırrı

34'lük güzel Merve Oflaz'a 4 kilo verdiren diyet! Tek formüle uyarak iğne ipliğe döndü. Güzel oyuncunun kilo verme sırrı merak edildi. Ünlü oyuncu Merve Oflaz'ın pandemi sürecinde 4 kilo verdiği ortaya çıktı. Güzel oyuncunun zayıflama formülü dikkat çekti. Öte yandan güzel oyun cu nasıl kilo verdiğini açıkladı. Ünlü oyuncunun formunu koruma metodu dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
34’lük güzel Merve Oflaz’a 4 kilo verdiren diyet! Tek formüle uyarak mum gibi eridi! İşte çatır çatır kilo verme sırrı

"4 KİLO ALDIM"

Merve Oflaz, "Kış boyu kendimi sıkıntıdan yemeğe verdim.

34’lük güzel Merve Oflaz’a 4 kilo verdiren diyet! Tek formüle uyarak mum gibi eridi! İşte çatır çatır kilo verme sırrı

Sporu tamamen bırakmasam da motive olamadım.

34’lük güzel Merve Oflaz’a 4 kilo verdiren diyet! Tek formüle uyarak mum gibi eridi! İşte çatır çatır kilo verme sırrı

Sonuç olarak 4 kilo aldım.

34’lük güzel Merve Oflaz’a 4 kilo verdiren diyet! Tek formüle uyarak mum gibi eridi! İşte çatır çatır kilo verme sırrı

Ama yeniden forma girmek için antrenmanlara başladım ve kendime özel bir diyet programı uyguladım" diye konuştu.

SON DAKİKA