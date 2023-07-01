33'lük Leyla Lydia Tuğutlu 23'lüklere taş çıkarttı! 6 ayda eski formuna geri döndü! 3 güzellik sırrını açıkladı! "7-8 saat boyunca..."

Sporun hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve düzenli olarak egzersiz yaptığını vurguluyor. Bunun yanı sıra dengeli beslenmeye önem verdiğini ve sağlıklı besinleri tercih ettiğini belirtiyor. Bu kombinasyon, sağlıklı bir vücut kompozisyonu ve kusursuz bir fiziğin sırrı olarak görülebilir.