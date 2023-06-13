33'lük Burcu Özberk 'Sonunda' deyip paylaştı! Duş sonrası banyodaki pozuyla çok konuşulmuştu! Hande Erçel'in biricik arkadaşı...
33 yaşındaki Burcu Özberk "Sonunda" deyip paylaştı! Sosyal medyayı aktif kullanan Özberk, Instagram hesabından paylaşımlarıyla sık sık dikkat çekiyor. Bir önceki gün de duştan sonra banyoda verdiği pozlarla çok konuşululmuştu. Ünlü isim bu kez attığı story ile gündeme geldi. Güneşin Kızları, Afili Aşk, Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde rol alan oyuncu Hande Erçel'in yakın arkadaşı olarak da biliniyor. Birlikte sık sık kameralara yansıyan arkadaşlar sosyal medyada paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. İşte Burcu Özberk'in o son paylaşımı...
13.06.2023 10:00 - Son Güncelleme: 13.06.2023 10:50
Sosyal medya paylaşımları ile son günlerde sıkça konuşulan Burcu Özberk'ten yeni paylaşım geldi. Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen ünlü oyuncu takipçilerini şoke etmeye devam ediyor.
33 yaşındaki Burcu Özberk'in pozlarına bazı takipçileri 'Gerek var mıydı?' yorumu yaparken, bazı takipçileri de beğeni yağdırdı.