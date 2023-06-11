33 yaşındaki Ecem Erkek memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı! Şivesiyle hafızalara kazınan Ecem Erkek bakın aslen nereliymiş...
Oyuncu Ecem Erkek'in memleketi merak konusu oldu. Hakkında internet arama motorlarında araştırmalar yapılmaya başlandı. Güldür Güldür'den sonra Güzel Günler dizisinde rol almaya başlayan Erkek "Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?" filmiyle de takdir toplamıştı. Özel hayatına dair bilgiler de merak konusu olan Ecem Erkek'in bir dönem evli olduğu ve eşiyle aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. 4 yıl evli kalan ünlü çift, 2020 yılında boşanma kararı aldı. Peki Ecem Erkek kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
11.06.2023 21:54 - Son Güncelleme: 11.06.2023 21:54
33 yaşındaki Ecem Erkek memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı! Şivesiyle hafızalara kazınan Ecem Erkek bakın aslen nereliymiş...
Güldür Güldür'de canlandırdığı Naime karakteri ile hafızalara kazınan Ecem Erkek yaptığı şivelerle herkesi güldürmüştü.
Şimdilerde Güzel Günler dizisinde Füsun karakterine hayat veren Ecem Erkek memleketiyle gündeme geldi.