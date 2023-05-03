33 yaşındaki Burcu Özberk diyetiyle gündemde! Vücuttaki yağı küle çeviriyor! 40 yaş altında %100 işe yarıyor!
Burcu Özberk fit vücuduyla dikkat çekiyor. Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları, Aşk Mantık İntikam dizileriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu formunu nasıl koruduğunu açıkladı. 33 yaşında olmasına rağmen nasıl incecik kaldığını merak edenler için Burcu Özberk'in daha önce denediği mucize diyeti sizler için derledik. Ketojenik diyet olarak adlandırılan bu beslenme şekli oldukça faydalı. İşte ketojenik diyetin faydaları...
03.05.2023 16:28 - Son Güncelleme: 03.05.2023 16:28
Burcu Özberk son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Fit vücuduyla dikkat çeken ünlü oyuncunun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı.
Burcu Özberk, sağlıklı bir yaşam için beslenme tarzını değiştirmeye çalıştığını ve ketojenik diyete başladığını açıklamıştı.
21 GÜNLÜK KETOJENİK DİYETİN FAYDALARI
- Uzmanlara göre diğer olası ketojenik diyet avantajları arasında Alzheimer ve epilepsi dahil olmak üzere bazı nörolojik hastalıkların önlenmesi yer alıyor.