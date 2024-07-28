32'lik Demet Özdemir annesinin ikizi çıktı! Görenlere 'Kızına taş çıkartır' dedirtti! Anne-kızın benzerliği...

Güzel oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerinden tam not aldı. Fotoğrafın altına "Anne güzeli" notunu düşen Özdemir'in hayranları, anne ve kızının birbirlerine olan benzerliğine dikkat çekerek yorum yağdırdı.