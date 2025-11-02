32 kilonun 24’ünü kendiliğinden verdi! Melisa Aslı Pamuk’un doğum sonrası zayıflama formülü

Instagram'da samimi açıklama
Melisa Aslı Pamuk, doğumdan birkaç ay sonra Instagram hesabında takipçileriyle soru-cevap etkinliği düzenledi. Takipçilerinden biri "Hamilelikte kaç kilo aldın?" diye sorduğunda oyuncu içtenlikle şu yanıtı verdi:
"Hazır mısın? 32 kilo aldım. Çoğu kilomu verdim sanırım 8 kilo kaldı."
Bu samimi açıklamanın ardından takipçileri, ünlü ismin doğum sonrası nasıl bu kadar hızlı kilo verdiğini sormaya başladı. Sosyal medyada dolaşan diyet programları ve egzersiz rutinleri akıllara gelirken, Pamuk'tan beklenmedik bir yanıt geldi.