32 kilonun 24’ünü kendiliğinden verdi! Melisa Aslı Pamuk’un doğum sonrası zayıflama formülü

DOĞUM SONRASI DOĞAL KİLO KAYBI

Uzmanlara göre doğum sonrası dönemde annelerin kalori harcaması ciddi oranda artıyor. Özellikle emzirme döneminde vücut, bebeğe süt üretmek için fazladan enerji harcıyor. Buna ek olarak gece uykusuzluğu, sürekli hareketlilik ve stres de metabolizmayı hızlandırabiliyor. Melisa Aslı Pamuk'un yaşadığı süreç de tam olarak buna örnek oldu. O, kilo verme hedefi koymadan, günlük yaşamın temposu içinde fazla kilolarını yavaş yavaş verdi.