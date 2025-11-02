PODCAST CANLI YAYIN

32 kilonun 24’ünü kendiliğinden verdi! Melisa Aslı Pamuk’un doğum sonrası zayıflama formülü

Futbolcu Yusuf Yazıcı ile Paris'te evlenip geçen ocak ayında anne olan Melisa Aslı Pamuk, doğum sonrası kilo verme hikayesiyle gündem oldu.

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, hamileliği boyunca aldığı 32 kilonun 24'ünü egzersiz yapmadan verdiğini açıkladı.

Instagram'da samimi açıklama

Melisa Aslı Pamuk, doğumdan birkaç ay sonra Instagram hesabında takipçileriyle soru-cevap etkinliği düzenledi. Takipçilerinden biri "Hamilelikte kaç kilo aldın?" diye sorduğunda oyuncu içtenlikle şu yanıtı verdi:
"Hazır mısın? 32 kilo aldım. Çoğu kilomu verdim sanırım 8 kilo kaldı."

Bu samimi açıklamanın ardından takipçileri, ünlü ismin doğum sonrası nasıl bu kadar hızlı kilo verdiğini sormaya başladı. Sosyal medyada dolaşan diyet programları ve egzersiz rutinleri akıllara gelirken, Pamuk'tan beklenmedik bir yanıt geldi.

Doğum sonrası dönemde kilo kontrolünü destekleyen yiyecekler:

  • 🥑 Avokado: Tokluk süresini uzatıyor

  • 🍈 Yeşil elma: Lif yoğunluğu sayesinde açlık krizini azaltıyor

  • 🧆 Nohut: Bitkisel protein ile uzun süreli doygunluk sağlıyor

  • 🌾 Yulaf: Kan şekerini dengeliyor

  • 🫐 Yaban mersini: Tatlı isteğini bastırmaya yardım ediyor

  • 🥬 Ispanak: Düşük kaloriyle hacimli öğün oluşturuyor

  • 🥥 Hindistan cevizi yoğurdu: Probiyotik etkisiyle şişkinliği azaltıyor

  • 🫒 Zeytinyağı: Sağlıklı yağ içeriğiyle hormonal dengeyi destekliyor

  • 🫘 Mercimek: Öğün hacmini artırarak daha az kaloriyle doygunluk hissi sağlıyor

"Ne diyet yaptım ne egzersiz"

Oyuncu, kilo verme sürecinde hiçbir özel program uygulamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Egzersiz yapmadım, diyet yapmadım. Sadece iştahım yok ve Mylan'la uğraşmaktan kilolarımı verdim."

DOĞUM SONRASI DOĞAL KİLO KAYBI

Uzmanlara göre doğum sonrası dönemde annelerin kalori harcaması ciddi oranda artıyor. Özellikle emzirme döneminde vücut, bebeğe süt üretmek için fazladan enerji harcıyor. Buna ek olarak gece uykusuzluğu, sürekli hareketlilik ve stres de metabolizmayı hızlandırabiliyor. Melisa Aslı Pamuk'un yaşadığı süreç de tam olarak buna örnek oldu. O, kilo verme hedefi koymadan, günlük yaşamın temposu içinde fazla kilolarını yavaş yavaş verdi.

Emziren anne için bir günlük diyet listesi

🥣 Sabah
– 1 adet haşlanmış yumurta
– 1 dilim avokado
– 1 ince dilim tam buğday ekmeği
– Yoğurt içine eklenmiş 2 kaşık yulaf
– 1 küçük yeşil elma

🥜 Ara Öğün
– 1 avuç badem veya ceviz

🥗 Öğle
– Zeytinyağlı sebze yemeği
– 1 kase yoğurt
– 2 yemek kaşığı bulgur pilavı

🍓 Ara Öğün
– 1 küçük kase yaban mersini veya çilek

🍗 Akşam
– 1 porsiyon ızgara tavuk veya hindi
– Büyük bir kase salata
– 1 küçük tam buğday lavaş

🥛 Gece
– 1 bardak süt veya 1 kase yoğurt

Dikkat edilmesi gereken üç nokta

– 🧃 Şekerli içecek içilmemeli
– 🍞 Beyaz ekmek tercih edilmemeli
– 🍬 Paketli atıştırmalıklardan uzak durulmalı

UYARI

Emziren annelerin düşük kalorili, kısıtlayıcı ve sert diyet programlarına başlaması doğru değildir. Bu dönem, hem annenin toparlanma sürecini hem de bebeğin beslenmesini doğrudan etkiler. Bu nedenle, herhangi bir beslenme değişikliği yapılmadan önce kadın doğum doktoruna veya diyetisyene danışılması önerilir. Özellikle süt üretimini azaltabilecek düşük kalori uygulamaları, doğum sonrası dönemde risk oluşturabilir.

Fotoğraflar: Instagram, Takvim Fotoğraf Arşivi

