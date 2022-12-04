31 Aralık’ta doğan ünlüler ortaya çıktı! Yılbaşı gecesi bakın hangi ünlüler dünyaya gelmiş! Muhterem Nur, İbrahim Tatlıses...

31 Aralık'ta doğan ünlüler, yılbaşı için geri sayım başlarken gündeme geldi. Magazin camiasında aktörlerden şarkıcılara, yazarlardan, komedyenlere bir çok ünlü ismin doğum tarihi ya 31 Aralık ya da 1 Ocak. Peki hangi ünlüler yılbaşı gecesi doğdu? Gelin birlikte bakalım...