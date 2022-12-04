31 Aralık'ta doğan ünlüler ortaya çıktı! Yılbaşı gecesi bakın hangi ünlüler dünyaya gelmiş! Muhterem Nur, İbrahim Tatlıses...
Yeni yıl gelirken 31 Aralık'ta doğan ünlüler merak edildi. Her yıl en çok araştırılan konular arasında '31 Aralık ve 1 Ocak'ta doğan ünlüler' giriyor. Peki 31 Aralık'ta, 1 Ocak'ta doğan ünlüler kimler? İşte Türk ve yabancı ünlülerin doğum tarihleri: Muhterem Nur, İbrahim Tatlıses, Anthony Hopkins...
31 Aralık'ta doğan ünlüler, yılbaşı için geri sayım başlarken gündeme geldi. Magazin camiasında aktörlerden şarkıcılara, yazarlardan, komedyenlere bir çok ünlü ismin doğum tarihi ya 31 Aralık ya da 1 Ocak. Peki hangi ünlüler yılbaşı gecesi doğdu? Gelin birlikte bakalım...
Park Jae-Sang bilinen adıyla PSY Güney Koreli şarkıcı ve söz yazarı. 15 Temmuz 2012'de yayınlanan hareketli şarkısı "Gangnam Style" ile iTunes'da 31 ülkenin ilk sırasına yerleşti. Şarkı YouTube'da, 20 Eylül 2012'de en fazla beğenilen video olarak Guinness Rekorlar Kitabına girdi.
Doğum tarihi: 31 Aralık 1977 (44 yıl yaşında), Banpo-dong, Seul, Güney Kore
Deniz Çakır, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı. İlk olarak Kadın İsterse adlı yapımda Alev rolüyle tanındı. Asıl çıkışını Yaprak Dökümü dizisinde Ferhunde karakteriyle yapmış ve Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Şah Sultan karakteriyle adından söz ettirmiştir
Doğum tarihi: 31 Aralık 1981 (40 yıl yaşında), Ankara