30 yaşında gibi gözüken Vera Wang’ın güzellik sırrı ifşa oldu! 10 gün boyunca... 73 yaşında olduğuna kimse inanmıyor!

Dikkatleri üzerine çeken ünlü tasarımcı Vera Wang, 73 yaşına rağmen genç ve sağlıklı bir cilde sahip olmasıyla biliniyor. Wang, hayatının her anında güneş kremini eksik etmediğini iddia ederek gençlik sırrını paylaştı. Ayrıca aktif bir yaşam tarzı benimseyen Wang, düzenli olarak spor yapmanın da kendisine gençlik ve enerji kattığını belirtiyor. Genç görünümünü korumak için sağlıklı yaşam alışkanlıklarını sürdürdüğüne dikkat çeken Vera Wang, bu şekilde gençlik sırrını keşfettiğini ifade ediyor. İşte gerekli detaylar haberimizde...