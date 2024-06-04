30 kilo veren sunucu jilet gibi görünmek için bunları giyiyor! 48'lik Zuhal Topal'ın yeni stili olay! "Renk seçimi ile mucizeler..."

1 Bu sağlıklı değişim Zuhal Topal'ın kilo vermesine yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda kıyafet seçimlerinde de fark yarattı. Zuhal Topal, zayıflama sürecinde kıyafet seçimlerine de özen gösterdi. Kıyafetlerini seçerken, vücuduna uygun, zarif ve şık parçalara yönelerek hem kendine olan güvenini artırdı hem de dış görünümünde olumlu değişimler elde etti.

2 Zuhal Topal'ın kıyafetleri son derece şık ve modern bir tarza sahip. Her biri farklı bir konsepte hitap ediyor ve özenle seçiliyor. İşte Zuhal Topal'ın fiziğine göre kıyafet seçimleri...