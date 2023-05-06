30 günde 10 kilo verdiren Nurgül Yeşilçay diyeti! Böylesi görülmedi! 47 yaşında 38 beden olmanın sırrını açıkladı! "16 saat boyunca..."
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay verdiği kilolarla gündeme geliyor. 1 ayda 10 kilo veren Yeşilçay'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı. İkinci Bahar ve Asmalı Konak dizileriyle hafızalarda yerini alan başarılı oyuncu 47 yaşında olmasına rağmen formunu ilk günkü gibi koruyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşilçay'ın zayıflama yöntemi ise çok konuşuldu.
06.05.2023 20:54 - Son Güncelleme: 06.05.2023 20:54
Her dönem adından söz ettirmeyi başaran 46 yaşındaki ünlü oyuncu zayıflama sırrını açıkladı. 38 bedene inen Yeşilçay'ın fit hallerini görenler arama motorlarına yöneldi. Güzel oyuncunun yöntemi ise duyanları şoke etti. İşte Nurgül Yeşilçay'ın 30 günde 10 kilo verdiren diyeti...