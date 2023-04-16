3 yöntemle bir deri bir kemik kaldı! 2 haftada 9, 5 haftada 20 kilo verdiren İrem Derici diyeti! İşte 20'li yaşlara döndüren zayıflama sırrı!

Ünlü şarkıcı İrem Derici hızlı bir şekilde kilo vermesiyle magazin dünyasında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda aşırı kilo kaybı yüzünden hastanede tedavi gördüğü dahil iddia edilen ünlü şarkıcı özellikle günde 2,5 litre su tüketmeye özen gösterdiğini söylüyor. Verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen İrem Derici katıldığı bir televizyon programında kilo vermesinin sırrı olarak o formülü işaret etmişti.