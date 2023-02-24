3 yıllık dev aşk! Ateş Kuşları’nın Ali’sinin paylaşımı olay oldu!! Görkem Sevindik’in eşi Kübra Siyahdemir’in ilk evliliği bakın kimleymiş...

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizide canlandırdığı Ali karakteriyle büyük beğeni toplayan Sevindik'in eşi ve oğlu ise merak konusu oldu. Eşik Kübra Siyahdemir'in ilk evliliği ise görenleri şaşırttı. İşte detaylar...