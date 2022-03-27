3 milyonluk takipçi kavgası! Danla Bilic takipçisiyle birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu! Benim sana bir hayrım olmak zorunda mı ...

Youtube'de amatörce makyaj videosu çekerek tanınmaya başlayan Danla Bilic daha sonra bir çok reklam filminde de rol aldı. Şimdilerde büyük gelirler eldeden en büyük markalarla anlaşmalar yapan Bilic sosyal medyada da sık sık paylaşımlar yapıyor. İnsragram'ı aktif kullanan ünlü fenomen şimdilerde Dubai'de tatil yapıyor.