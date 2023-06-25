3 kilo verdiren Nursel Ergin diyeti! 42'lik sunucu bu sayede formunu koruyor! "Boşanma yaradı.."
Nursel Ergin, 2017 yılında nikah masasına oturduğu Murat Akyer ile boşanması sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Bu nedenle Nursel Ergin hakkında birçok detay merak ediliyor. Fit vücuduyla dikkat çeken ünlü sunucunun formunu nasıl koruduğu merak ediliyor. İşte 3 kilo verdiren Nursel Ergin diyeti...
Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Nursel Ergin'in fit formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı. 42'lik ünlü sunucu bu yöntemle vücudundaki ödemlerden şıp diye kurtuluyor.
Nursel Ergin'in sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar büyük ilgi çekiyor. Ergin'in fotoğraflarının altına gelen yorumlar arasında 'Boşanma yaradı.' ve 'Giderek gençleşiyorsun.' ifadeleri yer alıyor. Peki, Nursel egin'in sırrı ne? İşte detaylar...
NURSEL ERGİN NEDEN BOŞANDI?
Nursel Ergin, 2017 yılında nikah masasına oturduğu Murat Akyer ile boşanma kararı alarak evi terk etti. Çift, boşanma iddiasının ardından sessizliğini koruyor. Daha önce sosyal medya hesabından eşiyle paylaşımlar yapan Ergin'in bir süredir fotoğraf paylaşmaması da takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ünlü sunucu boşanma iddiasının ardından henüz bir açıklama yapmadı.
3 GÜNDE 3 KİLO VERDİREN MEŞHUR KABAK DETOKSU DİYETİ
Kabak detoksu diyetinde dikkat eidlmesi gerekenler!
Öncelikle bu detoksu hamileler, çocuklar, emziren anneler ve kronik hastalığı olanlar uygulamamalıdır.
Vücudun toksinlerden arınmasını sağlamak amacıyla 3 gün içerisinde kahve, alkol ve siyah çay tüketilmemelidir.