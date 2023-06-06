3 kilo verdiren Beren Saat diyeti! Düğün öncesi bu yöntemi denemiş! 39'luk oyuncu 54'ten 47 kiloya düştü! Her gün onu yiyor!
Güzel oyuncu Beren Saat düğün döneminde verdiği kiloyla gündeme geldi. İntikam isimli dizide başrol olarak yer alırken düğün 3 kilo veren Saat her sene daha da zayıflamayı başarıyor. 39 yaşındaki Saat'in zayıflama sırrı ortaya çıktı. İşte 3 kilo verdiren Beren Saat diyeti...
06.06.2023 16:50 - Son Güncelleme: 06.06.2023 16:50
Aşkı Memnu dizisinin Bihter'i Beren Saat eski kilolu fotoğraflarıyla büyük ilgi çekti. Güzel oyuncunun düğünü için 3 kilo vermesinin ardından günden güne erimeye devam etti. Toplamda 7 kilo veren Saat bu sefer de dengeli beslenme için diyetisyene gitmeye başladı. İşte 3 kilo verdiren Beren Saat diyeti...