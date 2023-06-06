3 kilo verdiren Beren Saat diyeti! Düğün öncesi bu yöntemi denemiş! 39’luk oyuncu 54’ten 47 kiloya düştü! Her gün onu yiyor!

Aşkı Memnu dizisinin Bihter'i Beren Saat eski kilolu fotoğraflarıyla büyük ilgi çekti. Güzel oyuncunun düğünü için 3 kilo vermesinin ardından günden güne erimeye devam etti. Toplamda 7 kilo veren Saat bu sefer de dengeli beslenme için diyetisyene gitmeye başladı. İşte 3 kilo verdiren Beren Saat diyeti...