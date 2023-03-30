3. kez anne olan Nur Tuğba Namlı'nın son haline bakın! Hakan Ural'ın biricik partneri mum gibi oldu! Bakın nasıl kilo vermiş: ''55'e kadar...''
Neler Oluyor Hayatta'nın sunucusu Nur Tuğba Namlı 3. kez anne oldu. Sevenleri ünlü sunucunun nasıl bu kadar fit kalabildiğini merak ederken, sosyal medyada peş peşe yorumlar yapıldı. Hakan Ural ile program sunan Namlı şimdilerde mum gibi fiziği ile dikkatleri üzerine çekiyor. İş insanı Mustafa Namlı ile yedi yıldır mutlu bir evlilik sürdüren 39 yaşındaki güzel sunucunun sırrı merak ediliyor. İşte 3. kez anne olan Nur Tuğba Namlı'nın son hali ve nasıl zayıfladığına yönelik sosyal medyada ortaya atılan iddialar...
30.03.2023 21:28 - Son Güncelleme: 30.03.2023 21:46
3. kez anne olan Nur Tuğba Namlı'nın son haline bakın! Hakan Ural'ın biricik partneri mum gibi oldu! Sosyal medyada nasıl kilo verdiği tartışılan ünlü sunucu hakkında ''55'e kadar düşmüş gibi görünüyor.'' yorumu geldi.
Neler Oluyor Hayatta programının sunucuları Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı özel hayatları ile de sık sık gündeme geliyor. Özellikle son dönemlerde Nur Tuğba Namlı'nın annelik heyecanı tüm magazin manşetlerini kaplıyordu.
2015 yılında iş insanı Mustafa Namlı ile dünyaevine giren Nur Tuğba Namlı, üçüncü kez anne olma mutluluğu yaşarken, Hakan Ural, müjdeli haberi Instagram hesabından böyle paylaşmıştı;