3 kavga birden başladı! 18 Şubat 2024 Survivor All Star'da kaos çıktı! "Acun bu sefer masayı fırlatacak..." Sercan, Pınar, Seda, Sema diskalifiye...

Survivor'ın yeni bölüm fragmanı, Hakan'ın aldığı ceza ve çeşitli yarışmacılar arasındaki büyük kavgalarla gündeme bomba gibi düştü. İki kadın yarışmacının birbirine saldırısı, Hilmicem, Avatar Atakan ve Yasin'in çatışması, Ogeday ile Hakan arasındaki sert kavga fragmanın dikkat çeken anları arasında yer alıyor. İşte 18 Şubat 2024 Survivor All Star'ın 37. bölümünde olanlar...
Survivor'ın yeni bölüm fragmanı, izleyicilere çalkantılı bir atmosfer vaat ediyor. Hakan'ın aldığı ceza ile başlayan olaylar, büyük bir gerginliği beraberinde getiriyor. Rio ödülü sırasında kural ihlali yaparak ceza alan Hakan, bu durumu ispiyonlama iddialarıyla daha da çetinleştiriyor.
Görüüntüler Hakan'ın tepkisiyle başlayıp, ardından iki kadın yarışmacının arasında yaşanan çatışmayı gösteriyor. Berna'nın Sercan tarafından zor tutulduğu bu anlar, gergin atmosferin yalnızca bir başlangıcı gibi görünüyor.
Hilmicem, Avatar Atakan ve Yasin arasında gerçekleşen tartışma sahneleri, izleyiciler tarafından merakla bekliyor.