3 kavga birden başladı! 18 Şubat 2024 Survivor All Star'da kaos çıktı! "Acun bu sefer masayı fırlatacak..." Sercan, Pınar, Seda, Sema diskalifiye...

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Survivor'ın yeni bölüm fragmanı, izleyicilere çalkantılı bir atmosfer vaat ediyor. Hakan'ın aldığı ceza ile başlayan olaylar, büyük bir gerginliği beraberinde getiriyor. Rio ödülü sırasında kural ihlali yaparak ceza alan Hakan, bu durumu ispiyonlama iddialarıyla daha da çetinleştiriyor.