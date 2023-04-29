3 ila 5 gün içinde net 2 kilo verdiren Mine Tugay diyeti! 2 formülle tepeden tırnağa eridi! İşte cayır cayır kilo verme sırrı

Mine Tugay formunu korumak için sağlıklı bir beslenme ve diyet programına sadık kalıyor. Oynadığı dizi ve filmlerle sık sık gündeme gelen Mine Tugay fit görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. 55 kiloyla formunu koruyan güzel oyuncu sağlık, beslenme ve diyet konularıyla ilgili sırrını paylaştı.