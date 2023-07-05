6 haftada 9 kilo verdiren Yonca Evcimik diyeti! 59 yaşında incecik kaldı! İşte çatır çatır yağlarınızdan kurtulmanın yolu!
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik meğer 9 kilo birden vermiş! Şimdilerde 59 yaşında olan ünlü isim daha önceki açıklamalarında nasıl kilo verdiğini anlatmıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Evcimik son paylaşımına ''Dolunay'ın bütün pozitif enerjisini içime çektim.. Her şey istediğim gibi olacak'' notunu düştü. Paylaşımında ince fiziği ile dikkat çeken Yonca Evcimik'in nasıl kilo verdiği merak konusu oldu. İşte 9 kilo verdiren Yonca Evcimik diyeti! Çatır çatır yağlarınızdan kurtulmanın yolu...
Ünlülerin diyet sırları hayranları tarafından yoğun ilgi görüyor. Yonca Evcimik de 59 yaşındaki fiziği ile dikkatleri üzerine çeken isimlerden. Ünlü oyuncunun nasıl formda kaldığı ise merak ediliyor. Daha önce yaptığı açıklamasında "52 yaşındayım ama yüzüm ve bedenim genetik olarak gencecik. Altı haftada dokuz kilo verdim. Benim gibi kilosu oturmuş bir kadından dokuz kilo çıkacağına inanmıyordum ama oldu. Altı haftada 57 kilodan 48 kiloya indim" diyen Evcimik sırrını da açıkladı. Peki Yonca Evcimik nasıl zayıfladı, sırrı ne? İşte detaylar...
''İDEAL KİLOMDAYIM''
Yonca Evcimik, formunun sırrı sorulunca sağlıklı beslenme ve sporla 8 kilo verdiğini anlattı. "Bodrum'da, kapımın önünde bir yer açıldı. Onlarla çalışmaya başladım. Eve Yemek gönderiyorlar. Bir yandan da spor yaptığım için ideal kilomdayım." dedi.
Evcimik, "Evlilik hakkındaki düşünceniz nedir" sorusuna şu yanıtı vermişti;
"Bir evlilik atlattım. Covid atlatmış gibi oldum. Evlenmeyi düşünmüyorum desem büyük konuşmuş olurum. Böyle de konuşmak istemiyorum ama planlarım arasında evlilik yok. Âşık olursam evlenirim. Duygularıyla hareket eden biriyim."
1996 - 2001 yıllarında yayınlanan Çılgın Bediş dizisi ile yıldızı parlayan Yonca Evcimik Bandıra Bandıra, Abone, Kendine Gel, Sallayalım Dünyayı gibi şarkılarıyla da o dönem uzun bir süre gündemde kalmıştı.