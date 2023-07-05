6 haftada 9 kilo verdiren Yonca Evcimik diyeti! 59 yaşında incecik kaldı! İşte çatır çatır yağlarınızdan kurtulmanın yolu!

Ünlülerin diyet sırları hayranları tarafından yoğun ilgi görüyor. Yonca Evcimik de 59 yaşındaki fiziği ile dikkatleri üzerine çeken isimlerden. Ünlü oyuncunun nasıl formda kaldığı ise merak ediliyor. Daha önce yaptığı açıklamasında "52 yaşındayım ama yüzüm ve bedenim genetik olarak gencecik. Altı haftada dokuz kilo verdim. Benim gibi kilosu oturmuş bir kadından dokuz kilo çıkacağına inanmıyordum ama oldu. Altı haftada 57 kilodan 48 kiloya indim" diyen Evcimik sırrını da açıkladı. Peki Yonca Evcimik nasıl zayıfladı, sırrı ne? İşte detaylar...