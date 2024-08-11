3 çocuk annesi Bergüzar Korel lüks evini paylaştı! 15 yıllık eşi Halit Ergenç'le yaşadığı romantizm yuvasına bakın! 'Gözümüzü alamadık'

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ve eşi Halit Ergenç, Londra'daki evlerini sık sık paylaşıyor. Uzun süren tadilat sürecinin ardından evlerinin kapılarını sosyal medya hesabından takipçilerine açan Korel, banyodan paylaştığı bornozlu pozlarıyla dikkat çekti. Son dönemde yaşadığı değişimlerle gündemde olan ünlü oyuncu, 8 ayda tam 20 kilo vererek ve meme küçültme operasyonu geçirerek bambaşka bir görünüme kavuştu. Yeni evi ve yeni görüntüsüyle adeta yeni bir sayfa açan Korel, radikal kararlarını ve yeni hayat felsefesini de samimi bir şekilde hayranlarıyla paylaştı.