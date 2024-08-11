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3 çocuk annesi Bergüzar Korel lüks evini paylaştı! 15 yıllık eşi Halit Ergenç'le yaşadığı romantizm yuvasına bakın! 'Gözümüzü alamadık'

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ve eşi Halit Ergenç, Londra'daki evlerini sık sık paylaşıyor. Uzun süren tadilat sürecinin ardından evlerinin kapılarını sosyal medya hesabından takipçilerine açan Korel, banyodan paylaştığı bornozlu pozlarıyla dikkat çekti. Son dönemde yaşadığı değişimlerle gündemde olan ünlü oyuncu, 8 ayda tam 20 kilo vererek ve meme küçültme operasyonu geçirerek bambaşka bir görünüme kavuştu. Yeni evi ve yeni görüntüsüyle adeta yeni bir sayfa açan Korel, radikal kararlarını ve yeni hayat felsefesini de samimi bir şekilde hayranlarıyla paylaştı.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 11:55 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 11:55
3 çocuk annesi Bergüzar Korel lüks evini paylaştı! 15 yıllık eşi Halit Ergenç’le yaşadığı romantizm yuvasına bakın! ’Gözümüzü alamadık’ 1

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medyada yeni yaşam alanını takipçilerine tanıttı. Evdeki her detay, Korel'in özenli zevkini yansıtacak şekilde dekore edilmiş. Paylaştığı fotoğraflarda, zarif mobilyalar, şık aksesuarlar ve sıcak bir atmosfer dikkat çekiyor.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel lüks evini paylaştı! 15 yıllık eşi Halit Ergenç’le yaşadığı romantizm yuvasına bakın! ’Gözümüzü alamadık’ 2

Yatak odasından banyosuna, merdivenlerden mutfağına kadar evin her detayını paylaşan Korel'in zevkli seçimler yaptığı gözlerden kaçmadı.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel lüks evini paylaştı! 15 yıllık eşi Halit Ergenç’le yaşadığı romantizm yuvasına bakın! ’Gözümüzü alamadık’ 3

Paylaşılan fotoğraflarda, ferah ve aydınlık bir atmosfer hakim.

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