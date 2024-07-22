3 çocuk annesi Bergüzar Korel büyük oğlu Ali'yi paylaştı! Halit Ergenç'le 15 yıllık evliliğin ilk meyvesine bakın! 'Yanımdaki koca adam...'

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini bir kez daha şaşırttı. Londra'da sakin ve mutlu bir hayat süren üç çocuk annesi Korel, büyük oğlu Ali ile verdiği pozla "zaman ne çabuk geçiyor" dedirtti. Ancak dikkat çeken detay Ali'nin boyu oldu. Görünen o ki, Ali hızla büyümeye devam ediyor ve şimdiden annesini boy olarak geride bıraktı.
Türk televizyon tarihine damga vuran "Binbir Gece" dizisinde başlayan aşklarıyla dillere destan olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, mutlu evliliklerini üç çocukla taçlandırdı. 2009 yılında dünya evine giren çift, bir süredir Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyor. Üç çocuklarıyla örnek bir aile tablosu çizen Korel ve Ergenç çiftinin ilk göz ağrısı Ali ise hızla büyüyor.
Çocuklarının eğitimi için Londra'ya taşınan Korel ve Ergenç çifti, işleri nedeniyle İstanbul-Londra arası sık sık seyahat ediyor.
Sosyal Medyada İlgi Odağı
Sosyal medyada aktif bir kullanıcı olan Bergüzar Korel, sık sık çocuklarıyla paylaşımlar yaparak takipçilerini aile yaşantısından haberdar ediyor.