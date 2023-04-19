3 ayda 20’lik mermer cilt formülü! Estetiksiz 10 yaş gençleştiriyor! Yaşlanma karşıtı yağ botoks etkisi yaratıyor!

Asako Ito, taze ve genç bir cilt için en iyi ipuçlarını paylaştı. "Botoks, kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü kesinlikle azaltmaya yardımcı olsa da, cildin genç görünmesini sağlamaya yardımcı olabilecek birçok bütçe dostu ürün de var.'' diyen uzman isim şöyle konuştu;