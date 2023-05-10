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Haberler Magazin 3 ayda 14 kilo verdiren Hadise diyeti! 37 yaşında 58 kiloya düştü! 3 tanesini yiyerek 100 gram bile almıyor....

3 ayda 14 kilo verdiren Hadise diyeti! 37 yaşında 58 kiloya düştü! 3 tanesini yiyerek 100 gram bile almıyor....

Ünlü şarkıcının kilolu halleri sosyal medyada büyük ilgi çekti. Mehmet Dinçerler ile yaşadığı olaylı boşanma sonrası fit vücuduyla dikkat çeken Hadise en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Formunu 3 besin sayesinde koruyan Hadise bakın nasıl kilo vermiş! İşte Hadise'nin zayıflama yöntemi...

takvim.com.tr
10.05.2023 16:28 - Son Güncelleme: 10.05.2023 16:32
3 ayda 14 kilo verdiren Hadise diyeti! 37’lik şarkıcı 58 kiloya düşme sırrını açıkladı! 3 besin sayesinde yıllardır 100 gram bile almıyor....

Hadise'nin formunu nasıl koruduğu merak ediliyor.. 37 yaşındaki ünlü şarkıcı 3 besinle kilosunu resmen mıh gibi kazıdı. İşte Hadise'yi zayıflatan o tarif...

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3 ayda 14 kilo verdiren Hadise diyeti! 37’lik şarkıcı 58 kiloya düşme sırrını açıkladı! 3 besin sayesinde yıllardır 100 gram bile almıyor....

Mehmet Dinçerler ile aldığı evlilik kararının ardından olaylı bir boşanma süreci yaşayan Hadise fit vücuduyla dikkat çekiyor.

3 ayda 14 kilo verdiren Hadise diyeti! 37’lik şarkıcı 58 kiloya düşme sırrını açıkladı! 3 besin sayesinde yıllardır 100 gram bile almıyor....

Ünlü şarkıcının konserinde çekilen bu görüntüler oldukça dikkat çekmişti.

3 ayda 14 kilo verdiren Hadise diyeti! 37’lik şarkıcı 58 kiloya düşme sırrını açıkladı! 3 besin sayesinde yıllardır 100 gram bile almıyor....

Özellikle basenleriyle gündeme gelen Hadise günden güne erimeye başladı.

3 ayda 14 kilo verdiren Hadise diyeti! 37’lik şarkıcı 58 kiloya düşme sırrını açıkladı! 3 besin sayesinde yıllardır 100 gram bile almıyor....

3 AYDA 14 KİLO

3 ayda 14 kilo verip 58'e düşen Hadise. ''Aşırı zayıflık bana yakışmıyor'' açıklamasında bulunmuştu.

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