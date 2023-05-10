3 ayda 14 kilo verdiren Hadise diyeti! 37 yaşında 58 kiloya düştü! 3 tanesini yiyerek 100 gram bile almıyor....
Ünlü şarkıcının kilolu halleri sosyal medyada büyük ilgi çekti. Mehmet Dinçerler ile yaşadığı olaylı boşanma sonrası fit vücuduyla dikkat çeken Hadise en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Formunu 3 besin sayesinde koruyan Hadise bakın nasıl kilo vermiş! İşte Hadise'nin zayıflama yöntemi...
10.05.2023 16:28 - Son Güncelleme: 10.05.2023 16:32
Mehmet Dinçerler ile aldığı evlilik kararının ardından olaylı bir boşanma süreci yaşayan Hadise fit vücuduyla dikkat çekiyor.
3 AYDA 14 KİLO
3 ayda 14 kilo verip 58'e düşen Hadise. ''Aşırı zayıflık bana yakışmıyor'' açıklamasında bulunmuştu.