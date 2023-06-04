3 ayda 13 kilo verdiren Ceyda Düvenci diyeti! Tek bir formülle 38 beden oldu! İşte çat çat yağlarınızdan kurtulmanın yolu!

Son günlerde eşi ile boşanma iddiaları ile gündemde olan Ceyda Düvenci konu ile ilgili bir açıklama yapmazken çiftin neden ayrılma kararı aldığı ise henüz bilinmiyor. Okan Ali isminde bir oğlu olan çiftin önce evlilklerini kurtarmak için terapi bile aldıkları ortaya çıktı. Ancak bir sonuca varamayınca oturup konuştuktan sonra anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdikleri ileri sürüldü. Öte yandan Ceyda Düvenci zayıflığı ile de dikkat çekti. Peki Ceyda Düvenci nasıl zayıfladı?