3 ayda 10 kilo verdiren Perihan Savaş diyeti! Tek formülle dirhem dirhem zayıfladı! İşte yağlarınızdan kurtulmanın yolu!
Türk sinemasının usta oyuncularından Perihan Savaş bir dönem 3 ayda 10 kilo vermiş. Şimdilerde 66 yaşında olan Savaş zayıflama sırrını açıkladı. bol bol yiyerek zayıfladığını belirten ünlü isim herkesi şaşırttı. Bakın nasıl kilo vermiş...
Perihan Savaş'ın fit halinin sırrı çözüldü. Meğer Canan Karatay'a kulak vermiş! 2 çocuk annesi ünlü oyuncu geçmişte 2 evlilik yapmıştı. Savaş'ın 1987 yılında evlendiği eşi Zafer Yılmaz 1995 yılında hayatını kaybetmişti. Güzel oyuncu 1979–1982 yıllarında da İbrahim Tatlıses ile evli kalmıştı. İşte sinema ve televizyon oyuncusunun verdiren formülü...
3 AYDA 10 KİLO
Usta oyuncu Perihan Savaş 2013 yılında diyetisyen kontrolünde kilo verdiğini açıklamıştı. Savaş, "3 ayda 10 kilo verdim. Protein ağırlıklı beslendim. Üç beyazdan uzak durdum" demişti.
Bol bol yiyerek zayıfladığını belirten Savaş "Listem oldukça geniş. Hatta hocamın bana verdiği pek çok şeyi yiyemiyorum. En önemlisi üç beyazdan uzak duruyorum. Zaten şeker kullanmazdım. Bende insilün direnci başlamıştı, onu kırmak gerekiyordu. Ona göre bir diyet programı uyguladım. Protein ağırlık beslendim. Sebzeleri bile etli yedim. Hedefimde 3 kilo daha var" diye konuşmuştu.