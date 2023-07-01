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Haberler Magazin '3 ay serumla yaşadım' demişti! 37'lik Elçin Sangu çırpı gibi kaldı! Fit formunun sırrı ortaya çıktı...

'3 ay serumla yaşadım' demişti! 37'lik Elçin Sangu çırpı gibi kaldı! Fit formunun sırrı ortaya çıktı...

Elçin Sangu son paylaşımıyla sevenlerinden büyük beğeni topluyor. Güzel oyuncu Elçin Sangu düzensiz beslenme sonucu bir süre serumla yaşadığını anlattı. Giderek zayıflayan oyuncunun bir deri bir kemik hali görenleri şoke etmişti. Şimdilerde sağlıklı görünümüne kavuşmayı başaran Sangu formunu nasıl koruduğunu açıkladı. İşte Elçin Sangu'nun uyguladığı o diyet...

takvim.com.tr
01.07.2023 21:18 - Son Güncelleme: 01.07.2023 21:18
’3 ay serumla yaşadım’ demişti! 37’lik Elçin Sangu çırpı gibi kaldı! Fit formunun sırrı ortaya çıktı...

59 kilodan 49'a düşen Sangu'nun bir deri bir kemik kaldığı fotoğraflar yeniden gündeme geldi. Sangu'nun konuyla ilgili açıklaması büyük ilgi çekti. Şimdilerde ideal kilosuyla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncunun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı. İşte Elçin Sangu'nun özel diyeti...

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’3 ay serumla yaşadım’ demişti! 37’lik Elçin Sangu çırpı gibi kaldı! Fit formunun sırrı ortaya çıktı...

Oyunculuğa adım atan Elçin Sangu ilk olarak Öyle Bir Geçer Zaman ki ile hafızalara kazındı.

’3 ay serumla yaşadım’ demişti! 37’lik Elçin Sangu çırpı gibi kaldı! Fit formunun sırrı ortaya çıktı...

Kiralık Aşk dizisindeki Defne karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu sektöre ilk başladığında 59 kiloydu.

’3 ay serumla yaşadım’ demişti! 37’lik Elçin Sangu çırpı gibi kaldı! Fit formunun sırrı ortaya çıktı...

Geçtiğimiz zamanlarda verdiği bir röportajla gündeme gelen ünlü oyuncu kilosuyla ve beslenme şekliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

’3 ay serumla yaşadım’ demişti! 37’lik Elçin Sangu çırpı gibi kaldı! Fit formunun sırrı ortaya çıktı...

3 AY SERUMLA YAŞADIM

"Hep dikkat etmiyorum. Geçen sene sağlığım çok bozuldu. 3 ay kadar serumla yaşadım. "

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