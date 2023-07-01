'3 ay serumla yaşadım' demişti! 37'lik Elçin Sangu çırpı gibi kaldı! Fit formunun sırrı ortaya çıktı...
Elçin Sangu son paylaşımıyla sevenlerinden büyük beğeni topluyor. Güzel oyuncu Elçin Sangu düzensiz beslenme sonucu bir süre serumla yaşadığını anlattı. Giderek zayıflayan oyuncunun bir deri bir kemik hali görenleri şoke etmişti. Şimdilerde sağlıklı görünümüne kavuşmayı başaran Sangu formunu nasıl koruduğunu açıkladı. İşte Elçin Sangu'nun uyguladığı o diyet...
01.07.2023 21:18 - Son Güncelleme: 01.07.2023 21:18
59 kilodan 49'a düşen Sangu'nun bir deri bir kemik kaldığı fotoğraflar yeniden gündeme geldi. Sangu'nun konuyla ilgili açıklaması büyük ilgi çekti. Şimdilerde ideal kilosuyla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncunun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı. İşte Elçin Sangu'nun özel diyeti...