RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 28 yaşında 61 kiloya düşen Danla Bilic çatır çutur kilo verdi! O programda kilolarıyla eleştirilmişti: ''Arasındaki farkı bulun desem...''

28 yaşında 61 kiloya düşen Danla Bilic çatır çutur kilo verdi! O programda kilolarıyla eleştirilmişti: ''Arasındaki farkı bulun desem...''

Makyaj videoları ile tanınan Danla Bilic kilo problemiyle sürekli olarak gündeme geliyordu. Kilolarıyla mutlu olduğunu söylese de sosyal medyada sık sık eleştirilere maruz kalan genç fenomen daha fazla dayanamadı ve büyük değişim geçirdi. Şimdilerde fiziği ile çok konuşulan Bilic'in nasıl zayıfladığı merak ediliyor. O programda kilolarıyla bir hayli eleştirilen ünlü isim son haliyle şaşırttı. İşte detaylar...

19.04.2023 22:14 - Son Güncelleme: 19.04.2023 22:44
28 yaşında 61 kiloya düşen Danla Bilic cayır cayır kilo verdi! O programda kilolarıyla eleştirilmişti: ’Arasındaki farkı bulun desem...’’

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla tanınan ve şimdilerde bir çok işbirliği ile yüksek mevlalar kazanan ünlü fenomen Danla Bilic, kilolarıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Fenomenin şimdiki halini görenler ise tanıyamıyor.

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28 yaşında 61 kiloya düşen Danla Bilic cayır cayır kilo verdi! O programda kilolarıyla eleştirilmişti: ’Arasındaki farkı bulun desem...’’

Geçtiğimiz yıllarda Beyaz Show'a katılan ve kilolarıyla gündem olan Danla Bilic bir değişti pir değişti. Bilic'in programdaki görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

28 yaşında 61 kiloya düşen Danla Bilic cayır cayır kilo verdi! O programda kilolarıyla eleştirilmişti: ’Arasındaki farkı bulun desem...’’

O görüntüsüyle ilgili itirafta da bulunan Bilic, "15 kilo aldım. Takipçilerim nasıl kilo aldığımı videolardan takip ettiler. Bundan sonraki formatta ise hafta hafta nasıl kilo verdiğimi görecekler" demişti.

28 yaşında 61 kiloya düşen Danla Bilic cayır cayır kilo verdi! O programda kilolarıyla eleştirilmişti: ’Arasındaki farkı bulun desem...’’

Eleştirilerden sıkılan Danla daha fazla dayanamadı ve büyük değişiklik için bir adım attı. Geçirdiği değişim her gün biraz daha dikkat çekmeye başladı ve Biliç'in eski halinden eser kalmadı.

28 yaşında 61 kiloya düşen Danla Bilic cayır cayır kilo verdi! O programda kilolarıyla eleştirilmişti: ’Arasındaki farkı bulun desem...’’

Genç fenomen, paylaştığı postta ameliyat olduğunu duyurdu. Ünlü fenomen geçirdiği operasyonu sosyal medyadan saklamıştı fakat hastane çalışanlarından birinin magazine duyurması üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı.

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