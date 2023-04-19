28 yaşında 61 kiloya düşen Danla Bilic çatır çutur kilo verdi! O programda kilolarıyla eleştirilmişti: ''Arasındaki farkı bulun desem...''
Makyaj videoları ile tanınan Danla Bilic kilo problemiyle sürekli olarak gündeme geliyordu. Kilolarıyla mutlu olduğunu söylese de sosyal medyada sık sık eleştirilere maruz kalan genç fenomen daha fazla dayanamadı ve büyük değişim geçirdi. Şimdilerde fiziği ile çok konuşulan Bilic'in nasıl zayıfladığı merak ediliyor. O programda kilolarıyla bir hayli eleştirilen ünlü isim son haliyle şaşırttı. İşte detaylar...
19.04.2023 22:14 - Son Güncelleme: 19.04.2023 22:44
YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla tanınan ve şimdilerde bir çok işbirliği ile yüksek mevlalar kazanan ünlü fenomen Danla Bilic, kilolarıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Fenomenin şimdiki halini görenler ise tanıyamıyor.
Geçtiğimiz yıllarda Beyaz Show'a katılan ve kilolarıyla gündem olan Danla Bilic bir değişti pir değişti. Bilic'in programdaki görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturmuştu.