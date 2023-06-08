27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan evliliklerindeki o gerçekle şaşırttı! Şiddet, hastalık derken meğer aralarında...
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan 29 Mayıs'ta boşandı. İkilinin kapalı kapılar ardında sorunlar yaşadığı, Arzum Onan'ın Mehmet Aslantuğ'dan aylardır boşanmaya çalıştığını, hatta evleri ayırdığı iddia edilmişti. Dahası her şeyi içine atmaktan rahatsızlanan Onan'ın hastalanma noktasına geldiği ve sesinin kısıldığı iddialar arasındaydı. 1 çocukları bulunan çift, 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Boşanmaya günler kala Alantuğ'un eşinin Anneler Günü'nü kutlaması 'Barışıyorlar mı' diye düşündürtese de çift kararlarına sadık kalıp soluğu mahkemede almıştı. Çift hakkındaki o detay ise yeni ortaya çıktı. İşte detaylar...
27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan evliliklerindeki o gerçekle şaşırttı! Şiddet, hastalık derken meğer aralarında...
BOŞANDILAR
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği 29 Mayıs'ta resmi olarak bitti. Duruşma Beykoz Adliyesi'nde görüldü.
Çiftin duruşmaya el ele gelmesi herkesi şoke etti. Adliyeye gelen çifte gazetecilerin boşanma davanıza el ele geldiniz sorusu üzerine Arzum Onan, "Arkadaşlar çok hassas bir konu" dedi.
Kararını açıklayan mahkeme Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanmasına karar verdi. Böylelikle 27 yıllık evlilik 10 dakika süren duruşma sonunda bitti. Duruşma sonrasında psikolojik şiddet iddialarının sorulması üzerine Mehmet Aslantuğ "Aşk olsun" şeklinde cevap verdi.
ASLANTUĞ AYRILMAK İSTEDİ
Ünlüler dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın evliliklerinde kriz yaşandığı ve ikilinin boşanacağı iddia edilmişti. Konu ile sosyal medya hesabından açıklama yapan Arzum Onan, boşanma talebinin Mehmet Aslantuğ'dan geldiğini söylemişti.