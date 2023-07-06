27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan’dan sürpriz hareket! Mehmet Aslantuğ’dan boşanır boşanmaz bakın ne yaptı ’Nihayet Huzur’

'Sıcak Saatler' dizinde başlayan büyük aşkın neden bittiğini kimse tam olarak anlayamazken Mehmet Aslantuğ hakkında ihanet ve psikolojik şiddet iddiaları ortaya atılmıştı. Mehmet Aslantuğ'un yalanladığı yeni aşk iddialarında en büyük destekçisi yine eski eşi Arzum Onan olmuştu.