27 yaşında kızı olan Mehmet Ali Erbil'den skandal sözler "Serenay Sarıkaya'yı değil Aleyna Tilki'yi öpmek isterim" Tepkiler çığ gibi

"KULİSİMDEN ÇIKMAZDI"

66 yaşındaki sanatçı Çağla Şıkel hakkında da "Şimdi bir kanalda sunuculuk yapıyor diye eski günlerini unuttu. Programına gittim, para aldım. O dönem Çarkıfelek'te hostes olmak için kapımda yatarlardı. Stelyo Pipis ile sevgili olup, hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın" ifadelerini kullanmıştı.