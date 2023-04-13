RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 27 yaşında kızı olan Mehmet Ali Erbil'den skandal sözler "Serenay Sarıkaya'yı değil Aleyna Tilki'yi öpmek isterim" Tepkiler çığ gibi

27 yaşında kızı olan Mehmet Ali Erbil'den skandal sözler "Serenay Sarıkaya'yı değil Aleyna Tilki'yi öpmek isterim" Tepkiler çığ gibi

Ölümlerden dönen Mehmet Ali Erbil, skandal açıklamalarına devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Çağla Şıkel hakkında söyledikleriyle çok konuşulmuş ardından özür dilemişti Erbil... O olaydan sonra şimdi de Serenay Sarıkaya ve Aleyna Tilki hakkındaki söylemleriyle gündeme bomba gibi düştü. Erbil, bu açıklamalar sonrasında sosyal medyada adeta tefe konuldu. İşte Mehmet Ali Erbil'in o skandal sözleri.

13.04.2023 14:11 - Son Güncelleme: 13.04.2023 14:11
27 yaşında kızı olan Mehmet Ali Erbil’den skandal sözler Serenay Sarıkaya’yı değil Aleyna Tilki’yi öpmek isterim Tepkiler çığ gibi

Önce Ece Ronay, ardından Melike Öcalan sonrasında ise Çağla Şıkel... Haklarındaki söyledikleriyle günlerce magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil bu kez Serenay Sarıkaya ve Aleyna Tilki hakkında yaptığı açıklamalarla gündemde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
27 yaşında kızı olan Mehmet Ali Erbil’den skandal sözler Serenay Sarıkaya’yı değil Aleyna Tilki’yi öpmek isterim Tepkiler çığ gibi

Klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmıştı Mehmet Ali Erbil.

27 yaşında kızı olan Mehmet Ali Erbil’den skandal sözler Serenay Sarıkaya’yı değil Aleyna Tilki’yi öpmek isterim Tepkiler çığ gibi

Bir ödül töreninde sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil, sunucu Melike Öcalan'a, "Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi." demişti.

27 yaşında kızı olan Mehmet Ali Erbil’den skandal sözler Serenay Sarıkaya’yı değil Aleyna Tilki’yi öpmek isterim Tepkiler çığ gibi

"KULİSİMDEN ÇIKMAZDI"

66 yaşındaki sanatçı Çağla Şıkel hakkında da "Şimdi bir kanalda sunuculuk yapıyor diye eski günlerini unuttu. Programına gittim, para aldım. O dönem Çarkıfelek'te hostes olmak için kapımda yatarlardı. Stelyo Pipis ile sevgili olup, hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın" ifadelerini kullanmıştı.

27 yaşında kızı olan Mehmet Ali Erbil’den skandal sözler Serenay Sarıkaya’yı değil Aleyna Tilki’yi öpmek isterim Tepkiler çığ gibi

TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

Mehmet Ali Erbil, tüm bunların ardından tepki çeken bir açıklamada daha bulundu. Önceki akşam Florya'da bir mekanda iftar açan ünlü şovmen; gazeteciler ile bir araya geldi.

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