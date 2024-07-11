25 yıllık eşi tarafından aldatılmıştı! 63'lük Kibariye hakkında şaşırtan gerçek! Sahne adıyla bildiğimiz Kibariye'nin gerçek ismi...

1 Şöhretin zirvesindeyken bile özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Kibariye'nin yıllardır sakladığı bir sırrı varmış meğer! Hayranlarının "Kibariye" olarak bildiği, sevdiği o güçlü kadının nüfus cüzdanında yazan isim farklı...

2 Güçlü sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Kibariye, yıllardır Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri. 10 Ağustos 1960'ta Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya gelen ve 1974'ten itibaren İzmir'in pavyonlarında müzik yolculuğuna başlayan sanatçı, bugün milyonların hayranlıkla takip ettiği bir yıldız.