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25 yıllık eşi tarafından aldatılmıştı! 63'lük Kibariye hakkında şaşırtan gerçek! Sahne adıyla bildiğimiz Kibariye'nin gerçek ismi...

Çengelli sesiyle, yüreklere dokunan şarkılarıyla yıllardır gönüllerin tahtında oturan Kibariye... 1974'ten beri sahnelere uzanan yolculuğunda hep zirvede kaldı. "Lafı Mı Olur", "Gülü Soldurmam", "Sil Baştan" gibi unutulmaz eserlere hayat veren Kibariye'nin "Nağmeler Kraliçesi" olarak anıldığı da bir gerçek. Peki, Kibariye'nin asıl ismini biliyor musunuz? İşte sahne adıyla tanıdığımız Kibariye hakkında şaşırtan gerçek...

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 14:47 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 14:47
25 yıllık eşi tarafından aldatılmıştı! 63’lük Kibariye hakkında şaşırtan gerçek! Sahne adıyla bildiğimiz Kibariye’nin gerçek ismi... 1

Şöhretin zirvesindeyken bile özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Kibariye'nin yıllardır sakladığı bir sırrı varmış meğer! Hayranlarının "Kibariye" olarak bildiği, sevdiği o güçlü kadının nüfus cüzdanında yazan isim farklı...

25 yıllık eşi tarafından aldatılmıştı! 63’lük Kibariye hakkında şaşırtan gerçek! Sahne adıyla bildiğimiz Kibariye’nin gerçek ismi... 2

Güçlü sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Kibariye, yıllardır Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri. 10 Ağustos 1960'ta Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya gelen ve 1974'ten itibaren İzmir'in pavyonlarında müzik yolculuğuna başlayan sanatçı, bugün milyonların hayranlıkla takip ettiği bir yıldız.

25 yıllık eşi tarafından aldatılmıştı! 63’lük Kibariye hakkında şaşırtan gerçek! Sahne adıyla bildiğimiz Kibariye’nin gerçek ismi... 3

"Lafı Mı Olur", "Hap Koydum", "Koparılan Çiçekler", "Buz", "Gülümse Kaderine" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Kibariye'nin özel hayatı da hep merak konusu oldu.

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